Высший земельный суд Мюнхена приговорил к году условного заключения научного сотрудника Аугсбургского университета Ильнура Нагаева, обвинённого в шпионаже в пользу России. В ходе суда россиянин перестал отрицать, что сотрудничал с разведкой, однако выяснилось, что все собранные им материалы были общедоступными, сообщает газета Augsburger Allgemeine.

Приговор был вынесен 13 апреля. 30-летний Нагаев был освобождён в заде суда. Он был арестован в июне 2021 года, его задержал спецназ во время встречи с куратором из российской разведки в "Макдональдсе" в центре Аугсбурга. Согласно позиции обвинения, учёный передавал России данные о европейской ракете-носителе "Ариан". Собранные сведения он искал в интернете, однако сам факт сотрудничества с иностранными разведками является наказуемым, отмечает Augsburger Allgemeine.

Согласно материалам дела, вербовку Нагаева провёл вице-консул России в Мюнхене в туристическом походе. Утверждается, что российский дипломат был сотрудником спецслужб под прикрытием, работавшим в Службе внешней разведки. Его не смогли задержать вместе с Нагаевым, так как он воспользовался дипломатическим иммунитетом. Он был выслан из страны. Нагаев тоже может быть депортирован, этот вопрос сейчас рассматривается немецкими чиновниками.