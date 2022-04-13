Высший земельный суд Мюнхена приговорил к году условного заключения научного сотрудника Аугсбургского университета Ильнура Нагаева, обвинённого в шпионаже в пользу России. В ходе суда россиянин перестал отрицать, что сотрудничал с разведкой, однако выяснилось, что все собранные им материалы были общедоступными, сообщает газета Augsburger Allgemeine.
Приговор был вынесен 13 апреля. 30-летний Нагаев был освобождён в заде суда. Он был арестован в июне 2021 года, его задержал спецназ во время встречи с куратором из российской разведки в "Макдональдсе" в центре Аугсбурга. Согласно позиции обвинения, учёный передавал России данные о европейской ракете-носителе "Ариан". Собранные сведения он искал в интернете, однако сам факт сотрудничества с иностранными разведками является наказуемым, отмечает Augsburger Allgemeine.
Согласно материалам дела, вербовку Нагаева провёл вице-консул России в Мюнхене в туристическом походе. Утверждается, что российский дипломат был сотрудником спецслужб под прикрытием, работавшим в Службе внешней разведки. Его не смогли задержать вместе с Нагаевым, так как он воспользовался дипломатическим иммунитетом. Он был выслан из страны. Нагаев тоже может быть депортирован, этот вопрос сейчас рассматривается немецкими чиновниками.
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