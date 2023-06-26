Объявлен длинный список премии "Просветитель" 2023 года

Организаторы премии "Просветитель" объявили длинный список книг на русском языке, которые в этом году поборются за звание лучшей научно-популярной книги.

Комитет отобрал 20 книг. Их полный список можно посмотреть на сайте премии. Всего на соискание премии было выдвинуто 130 книг от 62 издательств.

Формировать короткий список и оценивать книги будет жюри под председательством писателя и публициста Александра Архангельского. В его состав также войдут фольклорист и социальный антрополог Александра Архипова, издатель "N+1" Андрей Коняев, старший научный сотрудник Учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ Михаил Майзульс, астрофизик и профессор РАН Сергей Попов, доктор биологических наук и постдок в Университете Южной Дании Ольга Филатова.

Организаторы сообщают, что короткий список книг будет выбран не позднее 30 сентября 2023 года.