Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Объявлен длинный список премии "Просветитель" 2023 года

Организаторы премии "Просветитель" объявили длинный список книг на русском языке, которые в этом году поборются за звание лучшей научно-популярной книги.

Комитет отобрал 20 книг. Их полный список можно посмотреть на сайте премии. Всего на соискание премии было выдвинуто 130 книг от 62 издательств.

Формировать короткий список и оценивать книги будет жюри под председательством писателя и публициста Александра Архангельского. В его состав также войдут фольклорист и социальный антрополог Александра Архипова, издатель "N+1" Андрей Коняев, старший научный сотрудник Учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ Михаил Майзульс, астрофизик и профессор РАН Сергей Попов, доктор биологических наук и постдок в Университете Южной Дании Ольга Филатова.

Организаторы сообщают, что короткий список книг будет выбран не позднее 30 сентября 2023 года.

  • Премия "Просветитель" была учреждена в 2008 году основателем и почётным президентом компании "Вымпелком" Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ "Династия". С 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation. Задача премии – поддержать русскоязычных ученых и научных журналистов, умеющих, как отмечается на сайте премии, "просто и увлекательно рассказать о новейших открытиях и исследованиях".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Последствия мятежа "вагнеровцев"
Embed
Последствия мятежа "вагнеровцев"

No media source currently available

0:00 0:25:06 0:00

Последствия мятежа "вагнеровцев"

Реакция на "поход" Пригожина


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG