Объявленный в розыск основатель "Тануки" находится в Лондоне

Объявленный МВД России в международный розыск основатель сети ресторанов японской кухни "Тануки" и ресторанного холдинга Bulldozer Group Александр Орлов сообщил, что в настоящее время находится в Лондоне, где открыл новый ресторан греческой кухни.

Как рассказал Орлов журналистам казахстанской редакции Forbes, объявление в розыск и расследование уголовного дела в России стали для него сюрпризом. Он считает, что это "некое недопонимание", связанное с его длительным отсутствием в России.

Орлов был объявлен в международный розыск в конце ноября по статье об имущественном ущербе, нанесенном обманным путём. Ему грозит до пяти лет заключения. Основанием для возбуждения дела могли стать долги по арендной плате за помещение фитнес-центра "Меркурий Фитнес", принадлежащего ресторатору. Потерпевшая сторона, компания "Промтехноком", владеющая площадями в Москва-Сити, подала иск в отношении Александра Орлова на 110 миллионов рублей.

Орлов признаёт, что в прошлом являлся одним из инвесторов этого проекта, но никак не влиял на его операционную деятельность. Кроме того, по словам, бизнесмена судебное разбирательство по иску шло последние два года в гражданском порядке. Ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло, это сугубо гражданско-правовые отношения, рассказал бизнесмен казахстанским журналистам.

Александр Орлов отметил, что сейчас его адвокаты разбираются с этим вопросом. Он выразил уверенность, что в итоге сторонам удастся прийти к мировому соглашению.

Орлов также подтвердил, что к настоящему времени полностью вышел из всех проектов в России и занимается развитием своего бизнеса в других странах.

Александр Орлов в начале 2000-х годов в партнерстве с Андреем Исаевым основал сеть японских ресторанов "Тануки". В 2022 году он начал распродавать российские активы.