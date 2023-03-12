Объявлены лауреаты Шевченковской премии, среди победителей – журналист РС Виталий Портников

В Киеве комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов этого года. Среди них — журналист Радио Свобода, ведущий программы "Дороги к свободе" Виталий Портников.

Шевченковская премия вручается за вклад в культуру и искусство, это наивысшая награда страны в этой сфере. Портников выбран жюри премии за публицистические статьи и выступления последних лет. Кроме него лауреатами стали:

Поэтесса Екатерина Калитко — за книгу стихов "Орден молчательниц".

Литературовед Михаил Назаренко – за книгу "Кроме Кобзаря. Антология украинской литературы. 1792 — 1883" в двух частях.

Режиссёр Ирина Цилык за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин"

Исполнители группы "Хорея Козацька" — за альбом "Песни Украинской революции".

В этом году вдобавок к традиционным номинациям премия будет вручена в номинации "За вклад в победу". Предполагается, что лауреата объявят позднее — в мае, передаёт Украинская служба РС.