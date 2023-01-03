Объявлены террористами. Почему “Хизб ут-тахрир” в России запрещена

Сразу несколько сообщений о приговорах членам “Хизб ут-тахрир” пришли в начале 2023 года. В России партию объявили террористической 20 лет назад, сотни мусульман осуждены. Почему Верховный суд считает партию “Хизб ут-тахрир” террористической, а правозащитники называют это решение необоснованным?