Объявлены террористами. Почему “Хизб ут-тахрир” в России запрещена
Сразу несколько сообщений о приговорах членам “Хизб ут-тахрир” пришли в начале 2023 года. В России партию объявили террористической 20 лет назад, сотни мусульман осуждены. Почему Верховный суд считает партию “Хизб ут-тахрир” террористической, а правозащитники называют это решение необоснованным?
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