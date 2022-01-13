"Обычная зачистка НКО". Выселение "Гражданского содействия" в Москве

В конце декабря Департамент городского имущества мэрии Москвы решил разорвать договор безвозмездного пользования помещением с комитетом "Гражданское содействие". Знаменитая организация помощи мигрантам должна освободить офис в течение 40 дней.

Комитет "Гражданское содействие" – региональная организация, созданная в Москве в 1990 году для помощи людям, покинувшим родные места в ходе армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Люди тогда спасались от погромов и войны в рамках одного государства, Советского Союза, который вскоре перестал существовать. В России в начале 1990-х не было денег на социальную помощь даже местным жителям, а не только беженцам из других стран, в том числе Армении и Азербайджана. Их обустройство растянулось примерно на десятилетие.

Параллельно общественная организация "Гражданское содействие" начала оказывать помощь беженцам из других стран, а также вынужденным переселенцам, оказавшимся в Москве. С конца 1990-х годов "Гражданское содействие" является официальным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Руководителя этой организации, Светлану Ганнушкину, неоднократно номинировали на Нобелевскую премию.

Нынешнее помещение на Олимпийском проспекте, между станциями метро "Проспект Мира" и "Марьина Роща", "Гражданское содействие" получило в 2011 году по инициативе Дмитрия Медведева, тогда президента России. Сначала его предоставили на пять лет, потом договор аренды стал бессрочным. "Гражданское содействие" занимает помещение на первом этаже жилой многоэтажки, раньше здесь был большой магазин.

Очереди у нас как в "Сбербанке" или на почте

– Это большой офис, в приёмной сидят четыре социальных работника. Туда приходят беженцы с различными вопросами, мы их решаем. Есть комнатка для приватных разговоров, когда есть какой-то вопрос, который неудобно обсуждать при большом количестве людей. Рядом находится оборудованный медицинский кабинет, у нас есть дипломированный врач. Есть комната ожидания, там недавно красиво раскрасили стены: очереди у нас как в "Сбербанке" или на почте. Ещё длинный коридор, кабинет Светланы Алексеевны [Ганнушкиной], шкафы с архивами. Есть комнатка юристов: там они ведут приём, обжалуют отказы. Рядом комната, где сидит пресс-секретарь, адвокат, который работает с лицами без гражданства, и человек, занимающийся вопросами доступа к образованию. Ещё в одной комнате сидят переводчики. И кухонька. Это всё вопрос бесконечной человеческой коммуникации. Люди приходят по самым разным вопросам: медосмотр в процессе получения убежища, у кого-то нет денег на еду, кто-то не может устроить ребенка в школу. Кто-то приходит за психологической помощью – у нас есть ещё психолог. Все вместе это довольно большое помещение, проходимость у нас дикая. И такой поток людей – даже несмотря на эпидемию коронавируса, когда большие сложности при пересечении границ, – рассказала Радио Свобода Анна Ромащенко, соцработник из "Гражданского содействия".

Британская утечка и "Мемориал"

Помимо "Гражданского содействия", Светлана Ганнушкина входит в руководство Правозащитного центра "Мемориал". "[28 декабря] когда я узнала, что принято решение о ликвидации судом "Международного мемориала", мне секретарь тут же сказал, что пришло письмо [о необходимости освободить помещение]", – рассказывает Светлана Ганнушкина. – На следующий день ликвидировали и Правозащитный центр "Мемориал". Письмо от департамента мэрии было послано раньше, просто пришло в один день с ликвидацией "Мемориала". Тренд один и тот же: очевидно, что "Гражданское содействие" ассоциируется с "Мемориалом".

Незадолго до появления требования выселения "Гражданского содействия", в интернете были опубликованы документы о программах поддержки правительством Великобритании российских НКО. После нового года представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти документы якобы свидетельствуют о вмешательстве Лондона в дела России. В том числе в них упоминался грант для "Гражданского содействия". Светлана Ганнушкина рассказала Радио Свобода, что об этом гранте она отчитывалась в Минюст.

Помещение "Гражданскому содействию" надо будет освободить в первой половине февраля. Пока юристы выясняют, можно ли оспорить выселение: например, на основании того, что департамент имущества не указал причину разрыва договора бессрочного безвозмездного пользования. На момент публикации этой статьи Департамент городского имущества мэрии Москвы не предоставил комментарий Радио Свобода.

Нашу работу ценят чиновники на нижнем уровне, не имеющие никакого бюджета, чтобы помогать людям

Ганнушкина не исключает, что нынешний офис либо придется оставить, либо "Гражданское содействие" предложит мэрии Москвы перезаключить договор и платить за аренду. Помещение организацию устраивает: вход – не в жилом дворе, обращающиеся в организацию люди не мешают жителям, а в теплую погоду они могут ждать в сквере рядом со зданием.

Ганнушкина отмечает, что статус "социально ориентированного НКО" "Гражданское содействие" получить не может, ибо находится в реестре "иностранных агентов":

– Нашу работу ценят чиновники на нижнем уровне. Миграционщики, не имеющие никакого бюджета, чтобы помогать людям, могут сказать: пойдите в "Гражданское содействие", там вас накормят и дадут деньги на какое-то время. Даже [руководитель Управления по вопросам миграции МВД России Валентина] Казакова звонила мне, просила помочь семье с детьми, которая к ней пришла на личный прием, – рассказывает Светлана Ганнушкина.

– На мероприятиях "Гражданского содействия" выступали и представители Федеральной миграционной службы (на момент ее существования, сейчас вопросами миграции занимается МВД – Прим. РС), прокуратуры. Ганнушкина была членом президентского совета по правам человека. Почему у неё забирают помещение? Думаю, это обычная зачистка НКО с западным финансированием. Может быть, не понравилась поддержка беженцев из стран СНГ, выступающих против режимов этих стран, – предполагает Вячеслав Поставнин, бывший замглавы Федеральной миграционной службы.

Накануне уведомления о выселении, адвокат из "Гражданского содействия" добивался в ЕСПЧ запрета на экстрадицию в Беларусь 25-летнего Дмитрия Подлобникова, которого обвиняют в том, что он ударил в ходе протестов 2020 года в городе Жлобине правоохранителя ладонью по каске.