OCCRP: Назарбаев управляет активами на $8 млрд через фонды

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев контролирует активы на 7,8 миллиарда долларов через благотворительные фонды. Об этом сообщается в совместном расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и изданий "Vласть" и Kloop.
Авторы расследования утверждают, что во время работы президентом Назарбаев основал четыре благотворительных фонда с похожими названиями и непрозрачной отчетностью. Речь идет о "Назарбаев Фонде", "Фонде Нурсултана Назарбаева", "Фонде Демеу" и "Елбасы Фонде". Среди активов, которыми владеют фонды, есть банки в Казахстане, Кыргызстане и России, телеканалы, отели, торговые центры, фабрики, склады, частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов, поле для гольфа, облигации и наличные.
Формально Назарбаеву не принадлежат многомиллиардные активы, но он их контролирует как основатель фондов, говорится в расследовании.
Представитель Назарбаева отказался комментировать расследование, в трех фондах также проигнорировали запрос журналистов. В одном из фондов заявили, что Назарбаев не получает прибыли от активов, а на деньги фонда строились образовательные учреждения имени первого президента.
- Назарбаеву сейчас 81 год. Он возглавлял Казахстан около 30 лет, в 2019 году покинул пост президента, однако остался пожизненным главой Совета безопасности и правящей партии, а его родственники и приближённые продолжали занимать ведущие посты.
- С началом протестов в Казахстане Назарбаев не появлялся на публике, СМИ сообщали, что он покинул страну. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Назарбаева от должности главы Совета безопасности. 18 января Назарбаев выступил с видеообращением, в котором заявил, что передает все полномочия Токаеву, а никакого конфликта элит в Казахстане нет.
- Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ, однако вскоре участники акций стали требовать отставки Назарбаева. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили некие террористы, подготовленные извне. По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, подавляющее большинство – гражданские лица.
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