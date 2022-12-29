OCCRP признал основателя "ЧВК Вагнера" Пригожина "человеком года" 

Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) признал близкого к Владимиру Путина петербургского бизнесмена, основателя и спонсора российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, "человеком года" в номинации "организованная преступность и коррупция".
"Евгений Пригожин стал в этом году на своей родине самым заметным воплощением всего самого тёмного. По уровню жестокого насилия, цинизма и безнаказанности с ним мало кто может сравниться", - отметили в организации.
OCCRP присуждает символический титул "человек года" в номинации "организованная преступность и коррупция" с 2012-го года. В 2014-м году "победителем" в ней стал Владимир Путин.
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе - во внесудебных казнях. Создатель и спонсор ЧВК Евгений Пригожин не отрицает их.
- Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, российская "ЧВК Вагнера" и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключённых.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.