OCCRP признал основателя "ЧВК Вагнера" Пригожина "человеком года" 

Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) признал близкого к Владимиру Путина петербургского бизнесмена, основателя и спонсора российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, "человеком года" в номинации "организованная преступность и коррупция".

"Евгений Пригожин стал в этом году на своей родине самым заметным воплощением всего самого тёмного. По уровню жестокого насилия, цинизма и безнаказанности с ним мало кто может сравниться", - отметили в организации.

OCCRP присуждает символический титул "человек года" в номинации "организованная преступность и коррупция" с 2012-го года. В 2014-м году "победителем" в ней стал Владимир Путин.