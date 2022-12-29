Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

OCCRP признал основателя "ЧВК Вагнера" Пригожина "человеком года" 

Евгений Пригожин 

Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) признал близкого к Владимиру Путина петербургского бизнесмена, основателя и спонсора российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, "человеком года" в номинации "организованная преступность и коррупция".

"Евгений Пригожин стал в этом году на своей родине самым заметным воплощением всего самого тёмного. По уровню жестокого насилия, цинизма и безнаказанности с ним мало кто может сравниться", - отметили в организации.

OCCRP присуждает символический титул "человек года" в номинации "организованная преступность и коррупция" с 2012-го года. В 2014-м году "победителем" в ней стал Владимир Путин.

  • "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе - во внесудебных казнях. Создатель и спонсор ЧВК Евгений Пригожин не отрицает их.
  • Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, российская "ЧВК Вагнера" и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключённых.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG