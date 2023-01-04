"Очередной враг найден". Соцсети о нападках на Валерия Меладзе

На новогодней вечеринке в Дубае кто-то снял на видео, как Валерий Меладзе на слова "Слава Украине!" шепотом отвечает "Героям слава!" Ролик с вечеринки попал в сеть и вызвал гнев у "Z-патриотов". Некоторые политики и публицисты требуют, чтобы певца лишили государственных наград и/или российского гражданства.

Сергей Марков

С высокой вероятностью по требованию общества, Меладзе будет подвергнут общественному бойкоту и его песни исчезнут из эфира. Фашидзе. В случае бойкота он потеряет огромные деньги. И это правильно. Жестче надо, жестче. Не ценят новиопы доброту России. Надо их учить.

Анастасия Миронова

По поводу Меладзе... Разве не приняли норму о лишении приобретенного гражданства за антигражданские поступки, к которым безусловно относится пришептывание лозунга украинцев ради корпоративов в Дубаи? [...]

Лишить гражданства по рождению нельзя, но если оно было дано не первым, то - можно, такая мера предусмотрена во множестве стран, процесс называется денатурализация.

Короче, денатурализовать и все!

Меладзе в ответ написал, что желает только согласия и "прекращения антагонизма" между "любимыми им народами".

Но "патриотов" это не удовлетворило.

Александр Коц

То есть, лозунг бандеровских недобитков, на который он, не колеблясь откликнулся (разве что не зиганул), был его маленьким вкладом в дело "прекращения антогонизма".

А вы извинений ждали? (А они вам нужны?)

Андрей Медведев

Валерий "Слава Украине" Меладзе, слегка протрезвел, узнал, что его выходки стали достоянием общественности, осознал, что ему вполне может прилететь статья УК, и кинулся криво объяснять, что он вообще в целом за мир.

Не знаю, как уж там было. Возможно, певец Меладзе написал и зиганул, а потом запел "Батька наш Бандера...". Может пробормотал "з москалями нема спільної мови".

Но это не важно.

Позиция человека и без этого ясна.

Судя по фото (если оно не старое) певец в Москве. Жёлтое такси и характерные дорожные указатели намекают.

Так вот если он в Москве, хочу я спросить, то почему все ещё не в СК РФ? То есть, практически в одно время наших бойцов в Макеевке накрыли Хаймарсами, и певец Меладзе кричал "Слава Украине". Как, видимо, и украинские артиллеристы.

Короче, дело будет или всем наплевать?

Горячо любимые народы у него. Угу. Кто-то помнит, чтобы Меладзе что-то сказал в поддержку России за последние 10 месяцев? Вот и я не помню.

Вообще же, любой, кто пригласит Меладзе в России на кооператив, на концерт, по умолчанию должен считаться потенциальным спонсором ВСУ. Потому что совершенно непонятно, куда певец с такими-то взглядами тратит гонорары.

Недовольна "патриотическая общественность" и Олегом Газмановым: на том же корпоративе, когда нетрезвые поклонники потребовали, чтобы Газманов сказал в микрофон, что он против войны, тот ответил только: "Ребята, дайте отдохнуть".

Ксения Собчак

Ну и следом за кейсом Меладзе давайте разберём кейс Газманова. На том же дубайском корпоративе, где первый сказал "слава Украине", второго попросили (может быть, те же самые мужчины, как знать) также высказаться по поводу СВО.

Газманов не высказался, он промолчал и попросил дать ему отдохнуть. В телеграме буря: как так, ведь он же один из хедлайнеров патриотической повестки.

Побуду немного адвокатом дьявола (моя любимая роль): а что он должен был делать?

Его позиция известна. Но он в гостях. Люди празднуют Новый год на нейтральной земле, на водопое, люди [устали] за год и хотят отдохнуть. Что он должен был сделать, будучи в гостях, в стране, которая не участвует в военных действиях? [Отмочить] сальтуху и сложить ногами букву Z? Так себя приличные гости не ведут.

[Отстаньте] от людей, что от Газманова, что от Меладзе, умерьте свой комсомольский задор и чекистскую кровь. У вас впереди как минимум ещё один год СВО - напьётесь.

Многие сочувствуют Меладзе.

Сталингулаг

Военкоры обсуждают певца, потому что больше ведь проблем нет

Сегодня шиZа-патриотическая общественность объявила свящённую войну Валерию Меладзе. Требуют не пускать в страну, лишить всех наград, а самые отбитые грозят уголовным преследованием. Военкоры обсуждают прическу певца, его репертуар, внешний вид, потому что больше ведь проблем нет. С момента, как министерство обороны только официально (!) признало гибель 63 мобилизованных, в одной (!!) только Макеевке, не прошло даже суток. В информационной повестке, для турбопатриотов российский призывник живёт ещё меньше, чем на передовой. Ну а что воду в ступе толочь? Погибли и погибли, каждый день одно и то же, завтра новых подвезут, а повод хайпануть на известном человеке появляется не часто. Феноменальные мрази. Так презирать русских людей, как это делает вся медиа прислуга власти, не может ни один враг

Кирилл Гончаров

С грустью наблюдаю, как самые разные люди упражняются в креативе на тему наказания для Меладзе.

Национальная забава – наказать.

Павел Островский

Тут на концерте к Меладзе подошел пьяный мужчина с проукраинскими взглядами и стал певца просить под камеру телефона записать что-то поздравительное своей жене. Ну а в конце "диалога" он сказал в адрес артиста - "слава Украине", на что Меладзе на автомате ответил "героям слава".

Враг найден, можно махать патриотической шашкой

Ура! Очередной враг найден. Наконец-то есть еще одна жертва за счет которой можно набивать политические очки без вреда для своей унылой карьеры чиновника. Ведь начать требовать ответов у вышестоящей власти ответов на злободневные вопросы кишка тонка, а тут можно сесть на белого коня и начать махать патриотической шашкой.

И давай соревноваться друг с другом, кто выше выплюнет угрозы в адрес артиста: отобрать гражданство, лишение госнаград, обвинение в предательстве Родины, заявление в СК и Генпрокуратуру…



Нет у нас больше проблем в стране для этих чиновников. Нищета побеждена, демографический подъем, военные склады забиты новейшей техникой и обмундированием, коррупция и кумовство остались в прошлом, народ верит власти и в результаты выборов, духовный подъем у общества, учителя с врачами и учеными наконец-то в почете, а мамочек перестали считать бездельницами по уходу за детьми.



Если с такой строгой мерой, к которой некоторые чиновники относятся к Валерию Меладзе, начать мерить самих чиновников, то тюремный срок раем покажется.

Максим Шевченко

Валерий Меладзе – достойный, благородный человек и прекрасный певец.

Родом он из Грузии.

Значительная часть его жизни связана с Украиной.

Валерий учился в Николаеве, в кораблестроительном, защитил диссертацию по сложнейшей научной тематике в Николаеве, начинал свою творческую карьеру вместе со своим родным братом, гениальным композитором и продюсером Константином Меладзе в Украине.

Ему не в чем оправдываться, он честный человек, который не предаёт своих друзей и своих родных.

Его призывы к миру идут от души и от сердца.

Такие люди, как он, станут посредниками и миротворцами, когда эта бойня прекратится.

Кети Меладзе

Всю жизнь, начиная со школы мне регулярно задают вопрос кем мне приходится Валерий Меладзе. Всю жизнь я отвечала, что никем, теперь буду говорить - единомышленником.

Валерий Печейкин

Про Меладзе и Газманова. Эти два великих человека подарили нам два великих смысла. Теперь любую трагедию можно называть антагонизмом. Теперь на любой релокантский наскок можно говорить: "Друг, дай отдохнуть".

Ну а если серьёзно, то надеюсь, что вы, дорогие друзья, поймёте одну штуку.

Артисты – не святые, не учёные, не военные. Они поют песни

Когда закончится весь этот антагонизм, когда мы все наконец отдохнём и оглянемся назад, то я хочу, чтобы вы поняли одну штуку. Я напишу её как Меладзе капслоком: НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА АРТИСТОВ.

Они не святые, не учёные, не военные. Они поют песни, песенки, песнюньчики. Это буквально всё, что они делают. Вы и только вы даёте им славу, деньги и кредит доверия.

ВАМ ПОНЯТНО?

Вот и всё. Артисты не ваши адвокаты, психотерапевты или соседи. Они живут далеко и дорого. Они не уберегли вас от старых кошмаров, они не уберегут вас и от новых. Может быть, на нас сейчас надвигается новая катастрофа — какой-нибудь вирус или озоновая дыра. Артисты тоже узнают об этом из новостей. Но когда вас будет жрать зараза или радиация, они будут снова далеко. Наденут блестящий пиджак, начешут седой кок и будут петь загорелым счастливчикам.

А Я ЖЕЛАЮ ВАМ ЯСНЫХ ДНЕЙ И УДАЧИ, АХАХАХ!

Даже в "патриотической" среде находятся те, кто призывает не требовать от певцов слишком многого.

Анастасия Кашеварова

Вот абсолютно наплевать на Меладзе. Что он там кому говорит. Наплевать. Мне важнее ситуация на фронте.

Я слушаю песни Меладзе, а его самого - нет. Мне нравятся некоторые песни группы "Порнофильмы", а сами они нет. Мне нравится творчество Пугачевой, а сама она - не очень. Мне нравятся фильмы Вырыпаева, но он не соответствует им. Они выбрали сторону, и я выбрала сторону. Да, в творчестве они преуспели, а в духовности и чести - нет. Это их выбор, а это мой.

У меня есть цель - моя страна должна выстоять! Если я буду отвлекаться на всяких Меладзе, Гребенщиковых, Земфир и прочих - то я не буду успевать помогать людям.

Он что, великий ум? Нет. За ним великая мораль? Нет

Я слежу за другими, за теми, у кого финансы государственные, у кого мощь силовая, у кого власть и они все это тратят не на своих, а на всяких Меладзе и прочих. Вот за этим надо гражданскому обществу следить.

А так на Меладзе начхать. Он что великий ум? Нет. За ним великая мораль? Нет. От того, что он сказал ни жарко, ни холодно.

Сталина Гуревич

А таки шо за коллективный обморок на всё сердце по поводу понауехавшего Меладзе. Неужели все, кто сейчас охает: «В греческом зале! В греческом зале! Как вам не стыдно? Как вам нем стыдно?!», - такие же наивные, как институтки в портовой таверне, что искренне расчитывали за Валерин патриотизм? Ой, я вас умоляю. Пригласите его на Рублевку и он вам так же дергая глазом шепотом расскажет про Россия - священная наша держава - восстановите статус кво и нервы. Кто девушку дедушку платит, тот и танцует.

Валерий Меладзе занял антивоенную позицию еще в начале войны и уехал из России, где его имя включили в список "нежелательных исполнителей", но позднее вернулся и выступал на корпоративах, за что певца критиковали в том числе "патриоты". Но самые интересные вечеринки теперь проходят уже не в Москве. Центр светской жизни переместился в Дубай, где ничто не мешает людям с противоположными взглядами веселиться на одних и тех же вечеринках, пишет в "Культовом журнале" Анастасия Частицына (corpuscula):

Вчера пол телеграма было в репостах из канала Dубай Report о новогоднем угаре русского Дубая, названного современной Касабланкой - территорией, где на одной сцене сходятся только что отдавший патриотический долг на Первом канале Газманов, вычеркнутый оттуда же (из подборки прошлогодних номеров) Меладзе и безотказные Иванушки. По соседству выступают Павел Воля, вывезший заодно и жену с её шоу на заработки, Максим Галкин и Семён Слепаков. Там же регулярно чешет писатель Беспринципкин, правда, список его "чтецов" сократился до не менее беспринципного Гоши Куценко.

Веселится и ликует весь Дубай, столица российских инфоцыган и криптовалютных мотиваторов

Веселится и ликует весь Дубай, столица российских инфоцыган и криптовалютных мотиваторов, застолбивших золотоносные участки даже раньше, чем "консьержи" и "промоутеры". Консьерж - это профессиональный пройдоха, за немалые деньги обеспечивающий новоприбывшему клиенту присутствие в правильных местах в правильное время, даже если вход туда бесплатный и безо всякой записи. Лоцманы и навигаторы для тех, кто "знает, чего хочет в этой жизни" (как писали в дубайском чате), но не знает, как.

Где-то там же празднуют маркитанты, поставщики "продукции двойного назначения", застенчиво именуемой "гуманитаркой", поскольку, как выяснилось из недавнего демарша таможни, через Эмираты и идет основной поток этого добра, а главные выгодополучатели - логисты и посредники.

Всплыли забытые имена - Тарико, Полонский.

Москва в сравнении выглядит бледно, там и праздничное расписание вдвое короче

Москва в сравнении выглядит бледно, там и праздничное расписание вдвое короче. В Карлтоне, уже без Ритца, выступает побитая молью несмотря на толстый слой нафталина группа На-На, а первого января перед любителем культуры встает нелегкий выбор между "Щелкунчиком" в Большом и концертом Евгения Петросяна. Вечер можно завершить на выступлении группы "Божья коровка". И всё это теперь называется светскими мероприятиями.

В поредевшей светской иерархии случилась социальная революция - последние стали первыми, что не помешало сопутствующему полу- и недо- глянцу пристроиться еще ниже и облизывать уже Потупчик и Стрелец, а на подступах и вовсе "производительница мыла Яна Виндзор". Виндзор! Отчество, надеюсь, Карловна?

Девушки буквально гуляют на гробовые в "атмосфере праздника"

Королевой светской жизни самоназначилась Виктория Шелягова, и как-то все забыли про её мужа, напомню, генерального директора ЗАО «Военно-Мемориальная компания». Его бизнес сейчас на подъеме, "...новая нефть", так что девушки буквально гуляют на гробовые в "атмосфере праздника". Это не икра на блинчиках, это могильная земля.

Но где-то рядом слышны голоса русских айтишников из Антальи, и "креативного класса" из Еревана и Бишкека, вещает либерота из Вильнюса, Риги и Берлина, в Петербурге опять везут кому-то теплую обувь и продукты на три дня. Вот он русский мир. От Дубая и до самых до окраин. И главный вопрос этого года не "с кем", не "где вы были...", а "кто я?" и "где здесь я?". Собери себя сам.