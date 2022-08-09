Очевидцы сообщили о нескольких взрывах у военного аэродрома в Крыму

Очевидцы сообщили о нескольких взрывах у российского военного аэродрома Саки в аннексированном Крыму. Он расположен у посёлка Новофёдоровка на западе полуострова. Предположительно, там горят склады с боеприпасами, пишет Крым.Реалии.

Что стало причиной взрывов — не сообщается. Аэродром находится в глубоком тылу – более, чем в 200 километрах от ближайших украинских позиций в Херсонской области.

Ассоциация туроператоров России заявила, что, по предварительным данным, среди туристов никто не пострадал. К месту взрыва направлены бригады скорой помощи и санитарная авиация.

На аэродроме базируется 3-й истребительный авиационный полк, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М, сообщала ранее редакция Крым.Реалии. Сообщалось, что полк участвует в войне с Украиной, нанося ракетно-бомбовые удары по территории страны.

Аэродром Саки, где произошли взрывы, с 2014 года является российской военной базой, откуда ВВС РФ совершают вылеты в том числе во время нынешней войны с Украиной. В феврале 1945 года его аэродром принял самолеты с главами стран антигитлеровской коалиции – президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, прилетевшими на Ялтинскую конференцию.

Утром 31 июля в аннексированном Севастополе была атакована база штаба Черноморского флота России, пострадали несколько человек. Удар, предположительно, был нанесён беспилотником, взлетевшим с территории аннексированного полуострова.

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