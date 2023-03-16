Очки для Юрия Дмитриева в колонии сочли передачей в 20 килограммов

Главу Карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева, отбывающего сейчас 15-летний срок заключения в колонии ИК-18 Республики Мордовия, администрация учреждения вынудила согласиться принять очки, взамен сломавшимся, вместо будущей 20-килограммовой передачи. Об этом Радио Свобода сообщил знакомый Юрия Дмитриева.

Как уточнил источник, около двух недель назад у историка сломались очки, и он, при помощи своего местного адвоката, заказал новые. Но вчера, когда адвокат принес эти очки своему подзащитному, начальник колонии ИК-18 Владимир Голубятников разрешил их принять только вместо передачи в 20 кг, которую можно получать раз в четыре месяца.

В четверг в 15 часов должны состояться судебные слушания по жалобе Дмитриева на одно из многочисленных незаконных, по его мнению, водворений ШИЗО, в которых тот должен участвовать по конференцсвязи. Дмитриев подчеркнул, что без очков не может участвовать в важном для него судебном заседании, для подготовки к которому работать с письменными документами. "Не желая срывать судебное заседание, я был вынужден согласиться на двадцатикилограммовые очки", – констатировал он. Но в результате историк, который считает такое решение начальника колонии незаконным, не сможет получить очередную передачу с жизненно необходимыми ему вещами и продуктами.

Дмитриев был осуждён по статье о насильственных действиях сексуального характера по отношению к приёмной дочери. Вину он не признал. "Мемориал" считает Дмитриева политическим заключенным и связывает его дело с тем, что в 1997 году он нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.