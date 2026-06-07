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Один человек погиб, пятеро ранены в результате стрельбы в Израиле

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Cкорая помощь на месте происшествия в округе Шарон, Израиль, 7 июня 2026 года
Cкорая помощь на месте происшествия в округе Шарон, Израиль, 7 июня 2026 года

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в нескольких населенных пунктах округа Шарон, в центральной части Израиля. Нападения произошли в нескольких местах – на автозаправочной станции у въезда в Кохав-Яир, а также в районах Цур-Ицхак и Цур-Натан. Нападение признано терактом.

Погибшему около 35 лет. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое получили ранения средней степени тяжести.

Рейд ЦАХАЛ на Западном берегу поле нападения террористов в центре Израиля, 7 июня 2026 года
Рейд ЦАХАЛ на Западном берегу поле нападения террористов в центре Израиля, 7 июня 2026 года

В Цур-Ицхаке объявляли тревогу из-за опасений проникновения террористов, жителям рекомендовали запереться в домах. После стрельбы один из нападавших направился в сторону поселения Салит на Западном берегу (Иудея и Самария). Там он открыл огонь по главе местного отряда быстрого реагирования, но никто не пострадал.

Террориста обезвредили силы безопасности. По данным израильских СМИ, это гражданин Израиля из арабского города Тайба, ранее известный полиции по ряду криминальных инцидентов, включая перестрелки.

Силы безопасности продолжают поиски предполагаемого сообщника, которому удалось скрыться. Армия обороны Израиля проводит рейды на Западном берегу.

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что он следит за развитием ситуации и ходом расследования.

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