Один человек погиб, пятеро ранены в результате стрельбы в Израиле

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в нескольких населенных пунктах округа Шарон, в центральной части Израиля. Нападения произошли в нескольких местах – на автозаправочной станции у въезда в Кохав-Яир, а также в районах Цур-Ицхак и Цур-Натан. Нападение признано терактом.

Погибшему около 35 лет. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое получили ранения средней степени тяжести.

В Цур-Ицхаке объявляли тревогу из-за опасений проникновения террористов, жителям рекомендовали запереться в домах. После стрельбы один из нападавших направился в сторону поселения Салит на Западном берегу (Иудея и Самария). Там он открыл огонь по главе местного отряда быстрого реагирования, но никто не пострадал.

Террориста обезвредили силы безопасности. По данным израильских СМИ, это гражданин Израиля из арабского города Тайба, ранее известный полиции по ряду криминальных инцидентов, включая перестрелки.

Силы безопасности продолжают поиски предполагаемого сообщника, которому удалось скрыться. Армия обороны Израиля проводит рейды на Западном берегу.

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что он следит за развитием ситуации и ходом расследования.