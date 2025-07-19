Один человек погиб в результате российского удара по Одессе

В Одессе в результате российской ночной атаки погиб человек, еще трое — пострадали, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки. По предварительной информации, один человек погиб и, как минимум, трое пострадали", — написал он в Telegram.

По данным местных властей, ночью Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками, повреждены многоквартирные жилые дома.

В ГСЧС уточняют, что в результате атаки возник пожар с 6 по 9 этажи девятиэтажного жилого дома — пожар был ликвидирован, спасены пять человек, однако одна женщина погибла.

В Днепропетровской области от российских ударов пострадали Павлоград, Днепр, Синельниковский и Никопольский районы. В Павлограде повреждены пожарная часть, предприятия и жилой дом. В Синельниковском районе разрушены два дома, в Марганецкой общине ранен 57-летний мужчина, повреждён микроавтобус.

В Херсоне при попадании дрона в частный дом пострадали двое мужчин. В Киеве обломки беспилотника упали на крышу многоэтажного дома. Сообщается также о взрывах в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Ровенской и Львовской областях.