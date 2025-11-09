Один душ на сто человек. Менструальное здоровье за решеткой

О менструальном здоровье в заключении известно крайне мало – об этом говорят даже экспертки, много лет работающие с темой женских тюрем. По последним данным на 2021 год, в России в заключении находились более 38 тысяч женщин. Среди них, по информации "ОВД-Инфо", более 900 – фигурантки политически мотивированных дел. Мы поговорили с политзаключенными, которые отбывают или отбыли свой срок, а также экспертками, специализирующимися на теме женских тюрем – о работе во время болезненных месячных, доступе к туалету и душу, а также о том, как обстоит дело с обезболивающими и какие лайфхаки помогают женщинам справляться с болью. Этот текст – часть проекта о женском здоровье в заключении. В первой части женщины-заключенные рассказывали о доступных средствах гигиены, приемах у гинекологов и сложностях с получением гормональной терапии. Из таблеток – "Анальгин", "Парацетамол" и "Но-шпа" Наличие и разнообразие таблеток, в том числе обезболивающих, в медсанчасти зависит от конкретной колонии и СИЗО. Женщины в заключении описывают разные ситуации. Например, Света (имя изменено) из колонии в Приморском крае пишет, что им не дают никаких таблеток, и они "справляются сами". Алла (имя изменено), отбывающая срок в ИК Костромской области, подтверждает, что "получить таблетки – это что-то из разряда фантастики": "Можно получить, но только свои, которые родственники передали в колонию. Если мы говорим про обеспечение ФСИН, то в колонии его для осужденных практически нет. Максимум "Анальгин", и то, если он будет в наличии". В другой колонии той же области, ситуация выглядит примерно так же, рассказывает Гульзар (имя изменено). Обезболивающих, с ее слов, в учреждении нет вовсе. "Со здоровьем у меня не очень, – пишет Гульзар. – У меня сильные зубные боли, эта боль отдает в горло. Стоматолога нету в ИК, обезболивающих тоже". Елена (имя изменено) сейчас в СИЗО в Ростовской области. Она отмечает, что доступ к обезболивающим сильно зависит от учреждения. До этого она находилась в СИЗО в аннексированном Крыму. "[Там] врач приходит, только когда его зовешь, но и то не факт, что у него будут лекарства. И не факт, что он вообще придет", – пишет женщина. В Ростовском СИЗО с этим, по словам Елены, проще: "Врач ходит каждый день. И соответственно, каждый день дают лекарства. Но тоже не факт, что у него будет "Ибупрофен". "Спазмалгона" тут вообще не бывает, поэтому проще, чтобы его тебе передавали с воли, как и другие лекарства". В московском СИЗО обезболивающие во время месячных выдают только через педиатра, рассказывает Регина (имя изменено). Сама она принимает "Ибупрофен", который ей передают с воли. Но у нее боли бывают редко, поэтому она не знает, как справляются другие. София (имя изменено), находящаяся в СИЗО Тверской области, напротив, говорит, что при обращении к медикам всегда можно получить необходимые медикаменты: "Насколько я знаю, обезболивающие есть всегда. Я сама не принимаю – у меня менструация не сопровождается болями. Сокамерниц у меня нет, так как я содержусь в одиночной камере. Но из тех женщин, которых я знаю в СИЗО, в основном принимают "Но-шпу", "Кеторол", "Найз". Нет проблем с лекарствами и в колонии Магаданской области, пишет Нина (имя изменено). Чаще всего, по ее словам, выдают "Цитрамон" или "Пенталгин". А при сильных болях можно даже обратиться в медчасть за уколом.

Взять таблетку "на потом" было нельзя

На доступ к обезболивающим не жалуется и Алена (имя изменено) из СИЗО в Крыму. Правда, ассортимент там невелик: получить в медчасти можно только "Цитрамон". "Родственники могут передать таблетки. По моей статье помогают волонтеры и неравнодушные люди. Мне передали все, что нужно. Как справляются остальные – абсолютно непонятно, но люди тут очень отзывчивые, помогают друг другу. Пользуются в основном "Анальгином", "Спазмалгоном", "Но-шпой", "Цитрамоном", – пишет Алена. "Парацетамол", "Цитрамон" и "Но-шпа" – стандартный набор препаратов, который во многих учреждениях предлагают женщинам, говорит юристка "ОВД-Инфо" Мария Немова. По ее словам, таблетки нередко выдают без упаковки и без объяснений, что это за лекарство. Эти слова подтверждает и освобожденная политзаключенная Ирина (имя изменено), отбывавшая срок в колонии на Урале: там женщинам чаще всего выдавали именно "Но-шпу". "Если у тебя очень сильно болит живот и ты не в состоянии [работать], ты пишешь с утра, на завтраке, заявление о срочном приеме к врачу и отдаешь его дежурному сотруднику администрации. Идешь на работу, и потом за тобой приходят, чтобы отвести в медчасть, чтобы тебе могли прописать какое-то обезболивающее, если оно там есть. Но вроде выдают иногда", – вспоминает Ирина. Сама она ни разу не обращалась к врачу по такому поводу и не представляет, какие именно препараты давали другим – таблетки раздавали без упаковок. Знает только, что после обеда и ужина можно было подойти к медсестре, которая дежурила в столовой во время выдачи лекарств, и попросить "Но-шпу". Взять таблетку "на потом" было нельзя – принимать ее требовалось в присутствии сотрудника администрации. Врач Александр Ванюков, руководитель сервиса Symptomato , говорит, что у "Но-шпы" нет доказанной эффективности, поэтому при болезненных менструациях лучше принимать другие лекарства, например из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. "Но-шпа", к счастью, так же безопасна, как и бесполезна. Особенно при болях при менструации. Она сделана как спазмолитик – то есть, препарат, который снижает спазмы гладкой мускулатуры. Но нет ни одного исследования, которое бы доказывало ее эффективность, – отмечает врач. – Есть отдельные наблюдения, которые показывают, что "Но-шпа" помогает. Но для этого доза должна быть совершенно конской. По большому счету, "Но-шпы", кроме России, нет нигде. И это не потому что мы впереди планеты всей, а потому что препарат не эффективен. Это живодерство использовать его при наличии современных препаратов, которые действительно помогают и эффективно снимают боль во время менструации". Координатор из правозащитной организации "Русь Сидящая" , попросившая об анонимности, тоже говорит, что "стандартный набор" таблеток в женских колониях крайне ограничен.



"У них любимые – это "Омепразол" – от желудка, "Анальгин" – от башки и "Парацетамол" – от температуры, в принципе, все. Таблетки не хранятся у заключенных лично, за ними всегда нужно идти в медпункт. Если у тебя что-то болит, иди, и если фельдшер будет на месте, то тебе выдадут таблетку", – рассказывает она. Слова специалистки из "Руси Сидящая" подтверждает и активистка, которая занимается проблемами женщин в колониях. Она попросила не называть свое имя из соображений безопасности. По ее словам, при любой боли в заключении чаще всего выдают "Парацетамол": "Обычно запасы его есть в разных учреждениях. По сути это является единственной медицинской помощью, которую женщины могут получить быстро, если что-то беспокоит". Участница группы Pussy Riot Ая Ниязова, которая находилась под арестом в 2011 году в московском СИЗО-6, рассказывает, что проблем с обезболивающими там не было, но были сложности с тем, чтобы попасть к конкретному врачу – она добивалась приема у стоматолога полгода. При серьезных проблемах со здоровьем, по словам Ниязовой, администрация дожидалась, пока у человека случится обострение – тогда его переводили в 20-ю больницу, где лечили только заключенных. В обычных случаях в медсанчасти предлагали как раз половину таблетки "Парацетамола".

"У меня не было серьезных заболеваний, но я видела как отправляли людей в 20-ю больницу. Например, на нервной почве женщину, которая была со мной в одной камере, разбил инсульт, у нее парализовало половину тела, начались проблемы с мочеиспусканием, и она выла от боли, потому что не могла уже плакать. Я билась в двери и кричала: "Вы что обалдели? Вы что творите? Женщина у меня на глазах умирает", – рассказывает Ниязова. В итоге сокамерницу перевели в больницу, установили катетер для мочеиспускания и вернули в СИЗО. Катетер неправильно промывали, в результате занесли инфекцию. После того, как в ситуацию вмешался Европейский суд по правам, женщину снова отвезли в больницу. Там ей удалили почку, а потом освободили из-под стражи, назначив условный срок.

Когда в колонии были эпидемии гриппа, каждый человек мог рассчитывать на четверть таблетки "Парацетамола"

После СИЗО-6 Ниязова оказалась в костромской колонии ИК-6, которая была рассчитана на тысячу женщин. По ее словам, в медсанчасти не было никаких медицинских препаратов. Когда в колонии были эпидемии гриппа, весь отряд мог свалиться с температурой, и каждый человек мог рассчитывать только на четверть таблетки "Парацетамола". Ниязовой помогали с лекарствами родственники. Заключенным запрещено хранить таблетки у себя, поэтому она отдавала препараты в медсанчасть, где они записывались на ее имя. "И вот весь отряд заболевает, все лежат с температурой 40, кашляют. Я бежала и забирала все свои таблетки, чтобы их напоить, а потом сваливаюсь я. И у меня нет ни одной таблеточки, потому что я все раздала, а мне уже никто не даст. Моим родственникам приходилось экстренно ехать в Кострому из Москвы, чтобы привести мне еще лекарств", – вспоминает она.



Ниязова писала жалобы, после чего в колонию приходили прокуроры, к которым она ходила на прием и объясняла, что сотрудники колонии вытаскивают заключенных в минус 30 градусов на платц, люди не успевают сходить в туалет, описываются, стоят мокрые, потом заболевают, а в колонии нет лекарств. Но это был "бесполезняк", добавляет Ниязова. Гинеколог приезжал в колонию два раза в год. О его визите заранее предупреждали и говорили писать заявление. Ниязова говорит, что половина колонии выстраивались в очередь. Она вспоминает трагический случай, когда у одной из женщин при осмотре гинеколог заподозрил что-то неладное. Ее вывезли с конвоем в больницу, где диагностировали рак матки. "Рабство, рабство и еще раз рабство". Никакого отдыха во время менструации В российских колониях заключенные работают по 12 часов в день, а болезненные месячные тут не считаются поводом для того, чтобы в медсанчасти прописали постельный режим и освободили от работы. По словам активистки, занимающейся проблемами женщин в колониях, сотрудники не воспринимают боль при менструации как основание для снижения нагрузки: "Только если они видят, что женщина лежит и не может встать, тогда ее либо оставляют, либо, скорее всего, ей просто выдадут обезбол и заставят идти на работу". Юристка "ОВД-Инфо" Мария Немова добавляет, что многое зависит от конкретного учреждения, отношения администрации и фельдшера. В некоторых случаях женщине могут разово разрешить не выходить на работу из-за боли во время месячных, но такие ситуации скорее исключение. В целом болезненные месячные не считаются поводом для послаблений. Света из колонии в Приморском крае рассказывает, что никакого отдыха при менструации у них в учреждении нет, снижения нагрузки на работе также не предусматривается, а невыход на работу расценивается как нарушение режима.

Если не выходить на работу [из-за боли], то загнобят так, что мама не горюй

Ая Ниязова вспоминает, что в костромской колонии в случае постельного режима женщину освобождали от зарядки, проверки и работы на швейной фабрике. Но болезненные месячные к основаниям для постельного режима у них также не относились. Такие льготы предоставлялись только при температуре 40 градусов или серьезных заболеваниях. Алла, которая сейчас находится в ИК той же области, подтверждает, что постельный режим заключенным дают в исключительных случаях:"[Чтобы прилечь], нужно получить у врача постельный или полупостельный режим. Это практически нереально, даже если ты реально болеешь. Хотя ряд лиц отлично симулирует "предсмертное" состояние и очень часто сидит на больничном". По словам Аллы, если боль слишком сильная, можно разово попросить у дежурного разрешения прилечь – днем, скорее всего, откажут, а вечером иногда идут навстречу. Гульзар из другой колонии в Костромской области рассказывает о похожем отношении: "Менструальные боли всегда со мной. Руководство [колонии] за людей не считает заключенных. Никакого отдыха. Рабство, рабство и еще раз рабство и эксплуатация. Если не выходить на работу [из-за боли], то загнобят так, что мама не горюй. Нагрузку только и делают что повышают". Похожую ситуацию описывает и Нина из колонии в Магаданской области. Она говорит, что пока находилась в СИЗО, могла прилечь, если чувствовала боль, – но в колонии это возможно только с разрешения врача. "[Насчет того, чтобы] снизить нагрузку – думаю, все зависит от места работы, отношения к тебе и отношений внутри коллектива. Я думаю, что всегда можно найти способ перераспределить нагрузку между работниками", – добавляет женщина. "Каждый день душ стоил мне две пачки сигарет". Борьба за туалет и возможность помыться Даже такие базовые вещи как возможность принять душ, спокойно сходить в туалет или постирать белье после протечки, становятся в заключении почти роскошью, рассказывают наши собеседницы. За душ приходится платить, а возможность постирать – выбивать у старшей по камере. "Формально, по правилам, не менее двух раз в неделю женщины могут принимать душ, но на практике иногда это происходит реже: раз в неделю, – говорит юристка Мария Немова. – Очевидно, что этого недостаточно. Во время менструации нужно каждый день принимать душ или даже чаще". В московском СИЗО-6, где содержалась Ая Ниязова, существовало три типа камер: "спецы" на четыре человека, "полуспецы" – на 12 и общие – на 40 человек. Душ был только в общих камерах, в остальных его не было. У арестованных был один банный день в неделю. За условиями содержания Ниязовой в СИЗО следили представители швейцарского посольства, которые регулярно навещали ее. Женщина прожила в Швейцарии почти десять лет. После того как ее выдали по запросу Интерпола в Россию, у нее оставался в стране сын. Благодаря дипломатической поддержке Швейцарии удалось, среди прочего, добиться введения платного душа за 100 рублей в день (чуть более $1). Родственники Ниязовой платили три тысячи рублей в месяц (около $37) администрации СИЗО, чтобы она могла мыться каждый день. "Я ходила разбираться к начальнице СИЗО и говорила, что людей лишили элементарных средств гигиены. Она говорила о нехватке кадров, что некому водить арестованных в душ. Я разговаривала с людьми из 40-местных камер, где один душ на всех. Они рассказывали, что устанавливали график, кто когда моется", – вспоминает Ниязова. В костромской колонии условия были еще более критическими. Все заключенные курили, и при зарплате 100 рублей в месяц (чуть более $1) на швейной фабрике в первую очередь покупали себе две пачки сигарет, после этого деньги заканчивались. У них не оставалось средств на шампуни и гели для душа, поэтому женщины мыли тело, голову и стирали белье одним куском мыла, который им выдавался в гигиеническом наборе вместе с десятью прокладками. "Те, кому родственники делали передачки, называли этих женщин "грибами", мол, "вот эти грибы опять немытые". Но может эти "грибы" и хотели бы помыться, им просто нечем. Я могла чем-то всегда поделиться, просто из своего человеколюбия", – рассказывает Ниязова. Особенно остро стояла проблема с доступом к туалетам. На отряд из ста человек в колонии было лишь четыре унитаза. Подъем в 6 утра, в 6:20 – зарядка, а в 6:30 надо уже быть на плацу для проверки. Всего за 20 минут сто человек должны были справить нужду. Подъем раньше 6 утра считался нарушением и грозил штрафным изолятором. "Получается, что половина тех, кто не успевает сходить в туалет, выходит на мороз в минус 30. И ты стоишь на плацу и видишь, как у них из-под ног пар идет. Люди описывались на плацу", – вспоминает Ниязова.

Если встаешь раньше – рапорт, если не успеваешь на зарядку и не хочешь выходить на мороз, не справив нужду, – тоже рапорт.

Она ждала 6:20, когда все выбегали на зарядку, и после этого шла в туалет. Но как-то ее поймали, и пришлось писать объяснительную. В следующий раз она попросила ночную дежурную разбудить ее в 5:30, чтобы сходить в туалет. Ее вновь поймали и заставили писать объяснительную. При третьем нарушении грозил штрафной изолятор. Получался замкнутый круг: если встаешь раньше – рапорт, если не успеваешь на зарядку и не хочешь выходить на мороз, не справив нужду, – тоже рапорт. Ниязова говорила администрации: "Послушайте, я не буду стоять на плацу и писать себе в брюки, вы можете меня здесь убить, но я не буду этого делать". С душем в колонии также были сложности. В отряде на сто человек был только один душ. Сходить помыться можно было с 6 до 7 вечера. В 7 был ужин, и после ужина оставалось еще полтора часа между вечерней проверкой и отбоем. При ста женщинах в отряде и всего двух с половиной часах времени, даже если бы каждая мылась по три минуты, то половина людей все равно бы оставалась без душа, объясняет Ниязова. Кроме этого, в колонии была своя иерархия, и тех заключенных, которых не поддерживали передачками родственники, другие женщины отправляли мыться в раковину для ног и не допускали до основного душа. "Я пыталась договориться, чтобы половина отряда мылась в один день, и половина отряда на следующий день, то есть каждая мылась бы через день. На что мне орали: "Ты что о**ела? Тут по понятиям, эти грибы не могут мыться, а я тут бригадир". Я в итоге договорилась, что вот вам две пачки сигарет, и я моюсь первая. Каждый день мой душ стоил мне две пачки сигарет", – рассказывает Ниязова. Истории о нехватке воды, душа и элементарных условий гигиены повторяются и в других учреждениях. Ольга (имя изменено) из СИЗО в Петербурге тоже рассказывает, что невозможность ежедневно поддерживать гигиену стала для нее одной из самых тяжелых сторон заключения. "Отсутствие душа в любой момент было для меня сложностью безо всякой связи с месячными, – пишет она. – Но к этому привыкаешь. В тюрьме в любом случае трудно ощутить свое тело абсолютно чистым. Как минимум, одеяла, подушки, матрасы здесь не стираются, и в камере их постирать и высушить практически невозможно. Остается ждать момента, когда выйдешь на волю и сможешь намыться до потери пульса". По словам Ольги, в одном из СИЗО, где она находилась, заключенным запрещали пользоваться тампонами и влажными салфетками – из-за проблем с канализацией. Сама она тампонами не пользуется. Но говорит, что многие женщины стесняются без тампона идти в общий душ в дни менструации. Стирка в заключении – отдельная проблема. Сейчас Ольга находится в камере на 18 человек, где белье стирают строго по графику: каждая может это сделать только раз в неделю. "Это абсолютно адекватное правило – иначе влажность была бы невыносимой, – отмечает собеседница Настоящего Времени. – Для меня самое сложное – отсутствие бачка с грязным бельем. Если случился конфуз и запачкались трусы, их в баул не кинешь, и в стиральную машину не кинешь, потому что [ее нет]. Мне то и дело приходится просить у старшей разрешения застирать штаны, потому что "Верочка (имя изменено), прости опять!" Мне кажется, только на воле такие вопросы имеют роскошь быть интимными. Здесь – это часть быта". Марина (имя изменено) сейчас находится в московском СИЗО и тоже соглашается: тема месячных в заключении перестает быть личной, а доступ к душу становится почти навязчивой мыслью. "По правилам, женщин выводят в душ два раза в неделю, если в камере нет душа. Конечно, этого недостаточно. Особенно это чувствуется [летом], когда жара, а в здании – влажность. Месячные не влияют на количество походов в душ. В мае была еще одна проблема, когда не было горячей воды. И нас 14 дней не выводили в душ совсем. В камере есть только унитаз и раковина. Думаю, вы представляете, каково это было в этот период", – пишет она. Сбой цикла и "тюремный лайфхак" для облегчения боли Еще одна проблема в заключении – это сбои цикла. О них рассказали большинство опрошенных нами женщин. Марина из московского СИЗО пишет: "Попадание сюда и предшествующие этому события – это большой стресс для организма. И далее: если ты внешне спокоен, то внутри могут быть разные сбои, в том числе и по гинекологии. У кого-то сбивается цикл на несколько месяцев, у кого-то наоборот, более обильные [месячные]".

Очень у многих месячные тут прерываются или пропадают из-за стресса