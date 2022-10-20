Один из самых богатых российских бизнесменов Рубен Варданян, чьё состояние журнал Forbes оценивает в 1 миллиард долларов, возглавит правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, территорию которой международное сообщество считает частью Азербайджана. Об этом он написал в своём фейсбуке.

"Осознаю, что у меня больше нет времени на раздумья, равно как и нет иного пути, кроме как быть рядом с народом Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха – РС) и брать на себя свою долю ответственности за будущее Арцаха", — приводит перевод его записи Армянская служба Радио Свобода.

Варданяна российский журнал Forbes называет "одним из отцов российского фондового рынка". В 1991 году он вместе с американцем Петером Дерби создал брокера "Тройка Диалог", после продажи которого занимался управлением капиталов состоятельных людей и благотворительностью. В начале сентября он объявил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Карабах.

В сентябре арезидент непризнанной республики Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост главы правительства республики.