Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Один из богатейших россиян возглавит правительство непризнанного Нагорного Карабаха

Один из самых богатых российских бизнесменов Рубен Варданян, чьё состояние журнал Forbes оценивает в 1 миллиард долларов, возглавит правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, территорию которой международное сообщество считает частью Азербайджана. Об этом он написал в своём фейсбуке.

"Осознаю, что у меня больше нет времени на раздумья, равно как и нет иного пути, кроме как быть рядом с народом Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха – РС) и брать на себя свою долю ответственности за будущее Арцаха", — приводит перевод его записи Армянская служба Радио Свобода.

Варданяна российский журнал Forbes называет "одним из отцов российского фондового рынка". В 1991 году он вместе с американцем Петером Дерби создал брокера "Тройка Диалог", после продажи которого занимался управлением капиталов состоятельных людей и благотворительностью. В начале сентября он объявил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Карабах.

В сентябре арезидент непризнанной республики Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост главы правительства республики.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG