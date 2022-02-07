Российский суд впервые признал за одним из "детей ГУЛАГа" право на жильё по прежнему месту жительства репрессированного родителя. Такое решение вынесено в Ставропольском крае по жалобе 71-летнего Николая Митькина.

Мать Митькина, Фрида Келлер, была выслана в 1941 году из хутора Николаевка, который находился на территории нынешнего Ставропольского края, в Казахстан. Уже оттуда её отправили в один из лагерей ГУЛАГа в Соликамске. Митькин родился в 1951 году на спецпоселении в посёлке Усть-Язьва, в 330 километрах от Перми, и живёт там до сих пор.

Теперь суд признал незаконным отказ о постановке Митькина на жилищный учёт в Ставропольском крае. Согласно решению, его должны поставить в очередь на жильё.

В 1991 году в России был принят закон "О реабилитации жертв политических репрессий", который, в частности, позволял детям репрессированных вернуться на прежнее место жительства родителей и получить от государства социальное жилье. Однако реализовать это право на деле не удавалось никому.

В 2019 году Конституционный суд России, удовлетворив иск "детей ГУЛАГа", предписал незамедлительно усовершенствовать закон, чтобы гарантировать семьям репрессированных реализацию их прав. Но и это не изменило отношение властей к заявителям. Отмечалось, что у Конституционного суда нет полномочий обеспечивать исполнение своих собственных решений - это может сделать только Верховный суд России.

В октябре прошлого года "дети ГУЛАГа" подали коллективный иск в Верховный суд, однако он не был принят.