Суд Ватикана приговорил к 5,5 годам тюрьмы за финансовые преступления кардинала Джованни Анджело Беччу, занимавшего высшие посты в организационной структуре Римско-католической церкви и Ватикана, передаёт Vatican news..

Он признан виновным в трёх случаях растраты. Ему запрещено занимать любые государственные должности, он оштрафован на 8 тысяч евро ($8 700). Суд снял с него обвинения в отмывании денег, злоупотреблении служебным положением и оказании влияния на свидетеля.

Поводом для обвинения стали убыточные инвестиции Ватикана в престижную лондонскую недвижимость. В 2013 и 2014 году следствие обнаружило одобренные Беччу переводы на сумму 200 миллионов долларов, суд признал эти операции растратой.

Ещё восемь обвиняемых по этому делу, ватиканские чиновники, итальянские бизнесмены, брокеры и консультанты были признаны виновными в финансовых преступлениях или злоупотреблении служебным положением. Ещё с одного человека были сняты все обвинения. Беччу заявляет, что невиновен. Его представитель сообщил, что приговор будет обжалован.

75-летний Беччу — первый кардинал, которого когда-либо судил уголовный суд Ватикана. Священнослужитель занимал пост заместителя государственного секретаря Ватикана, был папским нунцием (послом) в Анголе и на Кубе, возглавлял занимающуюся канонизацией Конгрегацию прославления святых. Будучи кардиналом, он имел право участвовать в выборах римского папы и сам упоминался как один из вероятных претендентов на эту роль.