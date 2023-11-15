Московский вуз купил канадскую систему обнаружения дронов

Российский технологический университет МИРЭА купил за четыре с половиной миллиона рублей канадский радар-детектор SkyEye для обнаружения беспилотников. Об этом сообщает "Агентство" со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Издание отмечает, что поставка SkyEye, который производит компания Skycope Technologies Inc., вероятно, нарушает санкции, введенные властями Канады в ответ на российское военное вторжение в Украину.

В то же время издание допускает, что университет может использовать систему в исследовательских целях, поскольку разрабатывает антидроновые устройства.

Согласно описанию фирмы-производителя, канадский радар SkyEye может прикрыть площадь размером с треть территории Москвы в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (около 880 квадратных километров). Он способен распознавать более 330 моделей дронов на расстоянии до 35 километров на открытой местности и до 10 километров в городе. По информации с сайта компании, радар весит менее 10 килограммов и может быть развернут за 5 минут.

Согласно контракту, обнаруженному "Агентством", МИРЭА 11 мая объявил аукцион, а уже 7 июня получил радар-детектор SkyEye. Поставку организовал предприниматель Максим Суслопаров. К госконтракту прилагалась декларация Евразийского экономического союза на ввоз систем SkyEye, полученная в январе 2023 года московской компанией "Техком".

Журналистам не удалось дозвониться до Максима Суслопарова. Гендиректор и владелец "Техком" Максим Галкин отказался от комментариев. В МИРЭА и в канадской компании Skycope Technologies Inc. не ответили на запросы "Агентства".