Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Общество

Один в поле. Военный лётчик – против вторжения в Украину

Майор Владимир Билевич собирается в УМВД по Белгороду для составления протокола

Белгород. Всего в 60 км российская армия наносит удары по жилым кварталам Харькова, в области повсюду колонны военной техники – одни едут в сторону украинской границы, другие возвращаются. В самом городе жизнь идёт свои чередом, как показал опрос Радио Свобода, многие поддерживают российское вторжение в соседнюю страну. Никаких протестных акций, кроме нескольких одиночных пикетов, в городе не было, впрочем, прошла акция в поддержку "спецоперации" в Украине. После очередных съёмок мы шли обедать, когда заметили мужчину в салатовом светоотражающем жилете. На спине у него было написано "Нет войне", а на груди по-украински: "Нi вiйнi". Мы догнали его у пешеходного перехода напротив конструкции с сердечком "Я люблю Белгород" и разговорились.

Владимир Билевич
Владимир Билевич

Майору Владимиру Билевичу 54, он военный лётчик на пенсии. До 2004 года он служил в Вооружённых силах СССР, а потом России, но он – украинец. Он родился и вырос в Ивано-Франковске, окончил Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков им. Ленинского комсомола, а потом служил в Приморском крае, Армении и даже Ростовской области – на том самом аэродроме Миллерово, который 25 февраля подвергся атаке ВСУ Украины. "У меня на Украине живет родная сестра, у меня на Украине живут мои друзья, у меня похоронена там мать, отец, мой дед, бабушка. Я хожу по городу в этой жилетке с того момента, как Путин отправил войска на Украину. Это моя повседневная форма. Люди спрашивают почему, я рассказываю. Многие кричат, что я предатель, многие есть понимающие. Я хочу привлечь к этому внимание. Я не знаю, что я могу ещё сделать, – говорит он, а по его щекам катятся слёзы. – Здесь под видом учений шло развертывание войск – я, конечно, понимал, к чему это идет, я профессиональный военный. 23 февраля я разговаривал с офицерами, которые пришли отметить в ресторан. Один из них, подполковник, награжден орденом Мужества, был в Сирии, был в Донбассе в 2014 году. Он мне говорил, что нас там будут встречать с цветами, но я же их [украинцев] знаю, армия и народ мотивированы, это не 2014 год и не Крым. У меня там друг, вес у него большой, но он больной. Звонит мне, говорит: "Прощай, дружище, я иду в ополчение. Он сейчас обороняет Киев. Это будет такая бойня, что вы не представляете".

Владимир Билевич собирается в УМВД. Жилетку изъяли
Владимир Билевич собирается в УМВД. Жилетку изъяли

Мы не успели дописать интервью, как к нам подошли постовые, а потом сотрудники в гражданском. Прохожие тоже не оставались равнодушными, незнакомая женщина начала снимать происходящее на мобильный, выражая поддержку человеку в жилетке, пожилой мужчина кричал на Владимира, что он "Бандера", и советовал полицейским всех поскорее забрать. После некоторых препирательств Владимира съёмочную группу Радио Свобода и подошедших коллег из "Новой газеты" отвезли в УМВД Белгорода.

Не представившийся должным образом человек по имени Александр мешает работе оператора Андрея Киселёва, 26.02.2022
Не представившийся должным образом человек по имени Александр мешает работе оператора Андрея Киселёва, 26.02.2022

Журналистов отпустили через три часа, допросив в качестве свидетелей по бредовому поводу: ограблению пенсионерки Заборовой 13 февраля под видом продажи мёда. Якобы все мы были похожи на предполагаемых грабителей. Билевича продержали до глубокой ночи: сначала тоже допросили по мёду, а потом, по его словам, пытались заставить его написать, что мы, иноагенты, заплатили ему деньги, чтобы вышел на улицу в жилетке и дал нам интервью. Были и деньги! В кармане у Билевича оказалось 388 долларов США, все его долларовые накопления, которые он снял с карточки, как и многие другие россияне. Всё это время на проходной УМВД стоял юрист правозащитник Илья Потёмкин, а мы привезли Билевичу пиццу и воду, но с пиццей и защитником оказывать давление сложнее, поэтому никого к лётчику не пропускали. На следующий день на Билевича составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП "Нарушение порядка проведения митинга". Согласно протоколу и рапортам задержавших его полицейских, он был участником "политического мероприятия в форме шествия", шёл по улице с развёрнутым флагом, выкрикивая лозунги (в кармане у Владимира был флаг ВВС, лозунгов никто не выкрикивал). Журналисты РС также дали объяснения о том, как всё было на самом деле, но сомнений в том, что суд поверит лживым рапортам сотрудников, нет. Дата суда пока не назначена.

Защитник Илья Потёмкин и Владимир Билевич на проходной УМВД Белгорода после допроса по медовому делу
Защитник Илья Потёмкин и Владимир Билевич на проходной УМВД Белгорода после допроса по медовому делу

"Достучитесь до москвичей"

Церковь Святого Иоанна Богослова, Богородчаны. Ивано-Франковская область
Церковь Святого Иоанна Богослова, Богородчаны. Ивано-Франковская область

Мы приехали в гости к Билевичу утром перед вторым опросом. Он живёт в небольшой уютной квартире в посёлке рядом с Белгородом. В одной комнате отдыхает пожилая тёща из Чернигова, во второй жена занимается шитьём, на кухне ­– свежеиспечённый яблочный пирог, за окном соседи выгуливают детей и собак, над головой громыхают истребители. У Владимира есть сын и внучка, они живут неподалёку. Когда он говорит о них, его голубые глаза (под цвет форменной рубашки) светятся теплотой. Он рассказывает, что его дед поляк мирянином работал при греко-католической церкви в Богородчанах. В тяжёлое сталинское время он снял и закопал кресты с храма, их потом нашли, сейчас они снова стоят на куполе. Деда репрессировали за то, что его брат был в Украинской повстанческой армии, потом реабилитировали по решению Верховного суда СССР, вернув конфискованное имущество. Владимир рассказывает, как узнал об училище: сперва от одноклассницы, приехавшей из Чернигова с отцом "кагэбистом", а потом увидел агитационную брошюру в школьной библиотеке, которую попросту стянул, – она до сих пор хранится у него в фотоальбоме вместе с фотографиями первых полётов, преподавателей и однокурсников ("Этот стал главой генштаба в Таджикистане, а этот главой нефтяной компании в Азербайджане").

Владимир Билевич, выпускной портрет. 1988 г.
Владимир Билевич, выпускной портрет. 1988 г.

"Я прекрасно понимаю, что пока не пойдут гробы сюда, причём массово, эту бойню не остановить, – говорит Владимир. – А когда пойдут гробы, со мной рядом будут становиться и другие жёлтые жилеты. Я понимаю, что революции не случится в Белгороде, я к ней и не призываю. Но я вину свою чувствую, потому что я думал, что меня это не коснётся. Теперь это всех коснётся".

– Что делать российским военнослужащим? Они наши соотечественники, наши дети, но они в то же время оккупанты. Писали, а потом опровергли, что в Белгороде пять тысяч контрактников отказались воевать в Украине. Вы как к этому относитесь?

Конашенков говорит, что мы подавили [украинскую] ПВО, мы можем летать там свободно. Ну хорошо, мы можем, а кто ж тогда сбивает русские самолёты?

– Про отказавшихся контрактников я думаю, что это фейк. Невыполнение приказа в военное время – ну просто тебя расстреляют, это трибунал. Военный, он должен выполнять приказ, он для этого существует. Я вот помню, как я сдавал экзамен по тактике. Вот, воздушный бой со звеном F-16, а я на МИГ-23, который по характеристикам ниже. Я рассказываю преподавателю, как я сначала два самолёта сбиваю на дальнем, потом подхожу с ближнего боя, рисую ему ракету, характеристики, а он: "А если промахнёшься?" – "Тогда с пушки буду стрелять". – "А если не попал? Пойдёшь на таран?" Я задумался, а потом ответил: "Пойду". Он мне поставил пятёрку, я такой радостный вышел, главное же пятёрка, а уж что там говорил, неважно, но потом я начал думать, и знаешь, я понял, что я, вот, молодой лейтенант, у меня бы кончились ракеты, и была бы команда с земли пойти на таран, я бы пошёл без колебаний. Лётчик – это машина, робот. А сейчас… Я не знаю, это просто какой-то тупик. Но глядя на этих военнослужащих, я понимаю, что они сочинили им легенду, что якобы они на учениях, говорить это, если попадут в плен, но поймите – средства поражения сейчас такие, что раненых остаётся очень мало, это будет большое везение, если попадёшь в плен.

Учебный полет, 1985 год
Учебный полет, 1985 год

Я понимаю, меня многие будут критиковать, что, мол, старый пенсионер, что ты понимаешь. Но вот [Игорь] Конашенков говорит, что мы подавили [украинскую] ПВО, мы можем летать там свободно. Ну хорошо, мы можем, а кто ж тогда сбивает русские самолёты? Зачем эти реляции победные по телевизору?

– Расскажите, где вы были во время распада СССР, как это всё воспринималось?

– Я служил на Дальнем Востоке, в Спасске-Дальнем до 1995 года, потом полк расформировали, мы перегоняли самолёты в Нижний Тагил. Потом в Армении была сформирована отдельная авиагруппа, я по приказу главкома перевёлся служить в Ереван. Тогда шла торговля оружием – кто кому что продавал, никто не понимал. Тогда продали нас, ну то есть не нас, а самолёты наши как-то передали Армении. Нам поставили задачу научить армянских лётчиков летать. Шесть самолётов там было, из них четыре боевых. И вот мы туда прилетели, тогда война в Чечне полыхала, а в Карабахе было всё спокойно. Так получилось, что тот человек, который будировал эту тему, майор, он через две недели убился на L-39, и мы остались там, непонятно в каком статусе. Мы стояли в гражданском аэропорту, производили оттуда полёты. Как всё было: составляли график, приезжают пассажиры в аэропорт, им говорят: "По техническим причинам рейс откладывается", и мы летаем. Ну, самолётов мало было, у нас смены короткие были.

Первый полёт на боевом самолете, 1987
Первый полёт на боевом самолете, 1987

– А зачем летать-то, если войны нет?

– Лётчик должен постоянно летать, чтобы поддерживать уровень боевой готовности. Если он не летает, он теряет квалификацию. Но это всё была просто демонстрация. Что могут сделать четыре самолёта? У нас даже не было командных пунктов наведения.

– Так, а про распад Союза?

– Распад Советского Союза – это… трагедия. На Дальнем Востоке служило много украинцев, многих из Черниговского училища туда отправляли. Все тогда сразу – давайте на Украину поедем служить. Я в отпуске был, приехал в Ивано-Франковск в один полк, говорю: "У меня второй класс, я в дежурном полку могу служить, возьмите меня". Я не знаю, он или взятку от меня какую-то ждал или что, он говорит: "У меня майор первого класса переводится сюда из Германии, мест нет. Я вернулся".

Вольная борьба, 1987
Вольная борьба, 1987

Вообще, я давал присягу Советскому Союзу, я до сих пор её помню: "Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины – Союза Советских Социалистических Республик". Понимаете, я внук репрессированного, и меня взяли в лётное училище, а меня же проверял КГБ. Помните [Виктора] Беленко, который [в 1976 году] угнал самолёт [в Японию]? За всеми следил КГБ после этого, там у нас и стукачи были. К нам поступил один парень в 1984 году, он в курилке как-то говорит: "Интересно, какая зарплата у американского лётчика?" За месяц до выпуска его исключили, он потом просто в армии служил рядовым. Я вам больше скажу: была марксистско-ленинская подготовка. Я сейчас понимаю, что американцы – они нормальные люди, а тогда мы все экзамен сдавали: Америка – главный враг. У нас 85% выпускались коммунистами, а остальные кандидатами в члены КПСС. Меня не взяли, потому что я подрался в самоволке на третьем курсе. Вообще тогда чуть из училища не отчислили, но мне повезло – я уже хорошо летал на боевом самолёте, а подготовка лётчика очень дорого обходилась государству.

– Владимир Путин тоже говорил, что распад Союза – это величайшая геополитическая катастрофа XX века, вы, получается, с ним в этом согласны?

– Советский Союз распался, это плохо, да, меня эта граница разрезала, как по живому. Но прошло уже 30 лет, выросло целое поколение, это совсем другие люди! Это как если с женой разошёлся, а потом вспоминаешь какую-то обиду и давай её насильно присоединять. Ну выстраивайте взаимоотношения по-нормальному, и она сама придёт! Живут же в Европе люди без границ.

Вольная борьба, 1987
Вольная борьба, 1987

Де-факто Россия признала границы Украины договором от 1992 года, мы жили в этих границах, это другая страна. Что, мы будем вспоминать, что Хрущёв, там, передал Крым Украине? А зачем Хрущёва вспоминать, давайте вспомним об острове Даманский, где погибали наши деды и который мы отдали Китаю в 1991 году. Вот смотрите: я служил в противовоздушной обороне, у нас была готовность один-два, то есть один лётчик всегда сидит в кабине самолёта на случай, если из Китая прилетит что-то. Тут 1993 год, как сейчас помню, командир полка приходит: "Так, ребят, пришёл приказ – китайцы наши друзья. Готовность три-четыре", – то есть вообще ты там ходишь 40 минут, прежде чем в самолёт сесть. И тогда, значит, это было хорошо – дружить с соседями, а теперь Владимир Владимирович решил всё возвращать. Ну пусть у китайцев острова забирает тогда!

Где ваши георгиевские ленточки, где ваше "не забудем"? Где ваше 9 мая и "лишь бы не было войны"?

В стране, которая победила гитлеровцев, на тебя составляют протокол за то, что ты выступаешь против войны! Где ваши георгиевские ленточки, где ваше "не забудем"? Где ваше 9 мая и "лишь бы не было войны"? Мы поменялись. Наше общество приветствует войну! Войну, не оборонительную – никто на нас не нападал и не собирался. Это какие-то воображаемые угрозы – нас окружает НАТО. Взяли Крым. Зачем Крым взяли? Там иначе бы стояли войска НАТО. Ох, ёлки, ну, может, во время Великой Отечественной войны Крым был стратегическим объектом, а сейчас – какая разница, откуда стартовать ракетам? Да это Чёрное море С-300 пролетают за несколько минут.

Ребята, у вас большая аудитория, может, вы достучитесь до москвичей. Я знаю, что это неизбежно будет, они всё поймут, но позже – когда будут приходить похоронки, цинковые гробы. Когда мать будет оплакивать своего сына, она будет проклинать Путина. Мы это всё уже проходили – эти тайные захоронения, "их там нет" и прочее. Это надо немедленно остановить!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG