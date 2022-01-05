ОДКБ введёт войска в Казахстан по запросу Нур-Султана

Организация Договора о коллективной безопасности отправит военных в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом в фейсбуке заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
Токаев попросил страны ОДКБ о силовой поддержке в среду вечером. По словам Пашиняна, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".
Членами ОДКБ являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Состав миротворческой миссии по состоянию на вечер среды не раскрывался.
- В среду протесты против власти охватили крупные города Казахстана. Власти полностью потеряли контроль над крупнейшим городом страны — Алма-Атой (Алматами). Вечером Токаев назвал ситуацию в эфире государственного канала результатом "внешней агрессии". И заявил, что обратился к главам государств ОДКБ за помощью в преодолении "террористической угрозы".
- Токаев обвинил протестующих в терроризме, нападении на мирных граждан и в том, что участники уличных акций прошли "специальную подготовку за рубежом". По его словам, под Алма-Атой военные вступили в бой с террористами. Ни одному из этих утверждений не было представлено доказательств.
- Протесты в республике начались второго января после двукратного повышения цен на сжиженный газ, который используется как топливо для автомобилей. К среде протестующие стали выдвигать политические требования. В том числе — о возврате к Конституции 1993 года. Согласно её положениям Токаев не может быть президентом из-за превышения предельного возраста.
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