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Одна из лучших теннисисток России совершила каминг-аут 

Дарья Касаткина 

Одна из лучших отечественных теннисисток, 12-я ракетка мира и 1-я ракетка России Дарья Касаткина, совершила каминг-аут.

Во время интервью блогеру Виктору Кравченко, отвечая на вопрос о сделанном ранее каминг-ауте российской футболисткой Надеждой Карповой, Касаткина сказала, что обрадовалась за неё, сообщив далее, что тоже состоит в романтических отношениях с девушкой. При этом она отметила, что в России, "судя по тому, как всё идёт", представителям ЛГБТ никогда нельзя будет ходить даже "за ручку".

Вместе с тем Касаткина подчеркнула, что самым главным для неё является жизнь в комфорте с собой. "Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла", - объяснила теннисистка.

В июне одна из главных звезд российского женского футбола Надежда Карпова также призналась, что является лесбиянкой и состоит в отношениях с девушкой. И Карпова, и Касаткина проживают при этом в Испании.

  • В понедельник в Госдуму был внесён законопроект о полном запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений" и информации, направленной на "отрицание семейных ценностей". Их приравняли к пропаганде войны и разжиганию национальной, расовой или религиозной розни. До этого запрет распространялся только на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

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