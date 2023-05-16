Одного из руководителей 501-й бригады морпехов ВСУ подозревают в госизмене

В Украине сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене начальнику вещной службы тыла 501-ой Отдельной бригады морских пехотинцев ВСУ. В ГБР считают, что по его вине 277 военнослужащих бригады попали в российский плен во время обороны Мариуполя. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Имя подозреваемого не раскрывается. Ему грозит пожизненное лишение свободы. По версии ГБР, военнослужащий вступил в сговор с представителями России и уговорил одного из командиров сдаться в плен, сдать оружие и личный состав. "277-ми военнослужащим бригады был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в "ДНР". Военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен." - сообщает ведомство.

ГБР утверждает, что после своих действий в Мариуполе, подозреваемый отправился в Бердянск, где уговаривал украинских военнослужащих переходить на сторону России. Он также предлагал вознаграждение за информацию о дислокации подразделений ВСУ.

Государственное бюро расследований также приняло решение закрыть производства по подозрению в дезертирстве в отношении 277 морпехов 501-й бригады. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года военнослужащие этого подразделения обороняли Мариуполь.