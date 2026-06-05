Одному из лидеров РДК вынесли заочный приговор в России

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса" Василия Кирющенко. Его признали виновным в подготовке терактов.

По версии следствия, он разрабатывал план вторжения на территорию Брянской области в составе подразделений ВСУ. Помимо пожизненного заключения суд назначил Кирющенко штраф в размере 2 млн рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски на сумму 7 млн рублей.

Василия Кирющенко называют одним из идеологов РДК, он участвует в боевых действиях на стороне Украины. Подразделение создано в 2022 году преимущественно из россиян. Власти России считают РДК террористической организацией.

Василий Кирющенко родился в 1994 году. Он сын актёра и режиссёра Алексея Кирющенко, автора сериала "Слуга народа", главную роль в котором в 2015 году сыграл будущий президент Украины Владимир Зеленский.

В марте 2023 года РДК провела рейд в Брянскую область. По утверждению местных властей во время боев с РДК погибли несколько человек.

В ноябре 2024 года пятерых членов РДК, включая основателя корпуса Дениса Капустина заочно приговорили в России к пожизненным срокам.