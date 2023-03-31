Офицера в РФ будут судить из-за обстрела со стороны Украины

Российского офицера будут судить по статье о нарушении правил боевого дежурства, его обвинили в непредотвращении ракетного обстрела территории Белгородской области со стороны Украины весной прошлого года. Об этом пишет "Коммерсантъ". По данным издания, офицеру, который был арестован ещё в мае прошлого года, грозит до десяти лет лишения свободы за нарушение правил боевого дежурства. Его имя не называется. Он первый обвиняемый в России по этой статье.

По данным источников "Коммерсанта", обвинение считает, что военный виновен в недостаточном прикрытии воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО. В момент ракетного удара, как утверждается, он находился на боевом дежурстве. В результате ракетного удара, как говорится в материалах сдедствия, погибли семь российских военнослужащих, более 40 пострадали, было уничтожено 15 единиц техники.

По версии следствия, "имея все возможности для предотвращения атаки", офицер "допустил причинение серьёзного ущерба обороноспособности страны". Сам он вину не признаёт .

Когда именно произошёл обстрел, о котором говорится в деле, неясно, официально ни российская, ни украинская сторона о нём не сообщали. Украинские военные традиционно не комментируют предполагаемые обстрелы российской территории, а российские власти, сообщая об обстрелах, делают акцент на повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших мирных жителях, если они есть.