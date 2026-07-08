Офицеров Минобороны приговорили по делу о коррупции и донатах ФБК

Московский гарнизонный военный суд приговорил полковника Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны Юрия Захаренко к восьми годам колонии общего режима, а подполковника Михаила Баранова — к 10 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Об этом сообщает "Медиазона". Обоих взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, офицеры злоупотребили должностными полномочиями при исполнении контракта почти на 300 миллионов рублей на поставку в войска комплексов сигнализации "Страж". Как утверждает обвинение, поставленные системы не были оснащены предусмотренными контрактом GSM-модулями для отправки SMS-уведомлений о вскрытии помещений с оружием.

Защита заявляла, что Захаренко и Баранов лишь готовили техническое задание и не принимали решений о заключении контракта. Адвокаты также утверждали, что следствие не представило доказательств получения ими какого-либо вознаграждения.

Юрия Захаренко также признали виновным в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), признанного в России экстремистской организацией. По данным обвинения, он перевёл фонду семь тысяч рублей. Сам Захаренко утверждал, что пожертвование оформил случайно, а его адвокат заявила, что обвинение не доказало наличие у него экстремистских взглядов.