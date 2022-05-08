Огонь в Сибири уничтожил сотни домов, есть погибшие

В регионах Сибири масштабные природные пожары уничтожили сотни домов. Люди остались без жилья. Есть пострадавшие, погибли, по последним данным, более 10 человек.

Как сообщает Сибирь.Реалии, самая тяжелая ситуация в Красноярском крае. Там введен режим ЧС. По последним данным, погибли от пяти до семи человек, пострадали около 20. Шесть пожарных были госпитализированы в больницы с отравлением угарным газом и ожогами. Кроме того, разрушения получили более 800 зданий (более 500 жилых домов, 300 строений и 60 автомобилей). Огнём охвачены несколько районов региона.

По данным властей Красноярского края на 7 утра 8 мая, гореть продолжает около 1 тысячи гектаров территории. Как пишет издание НГС.24, на встрече с погорельцами в Уяре представитель губернатора Владимир Шаешников заявил, что 95% сгоревших домов – "это старые маленькие домики". По данным журналистов, людей возмутило такое заявление.

Следственный комитет возбудил по факту пожаров в регионе два уголовных дела по статье "Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц". Ранее власти заявляли, что основными причинами пожаров стали перехлёст проводов на ЛЭП и короткие замыкания, вызванные штормовым ветром, а также палы травы и неосторожное обращение с огнем.

В Омской области пожары уничтожили около 100 жилых домов и десятки нежилых строений. Там также есть погибшие. Больше всего пострадал город Называевск. Там задержан начальник региональных электрических сетей Евгений Шаламов. Сообщается также о задержании мэра города Виктора Лупиноса.

В Иркутской области, согласно данным МЧС, огонь в двух поселках уничтожил 41 дом и школу. Сообщается о гибели двух человек. В столице Хакасии Абакане от пожара пострадали 30 зданий и повреждены более 500 садовых участков, как минимум один человек был госпитализирован с отравлением угарным газом. В Кузбассе при тушении загоревшихся домов в Тяжинском районе пожарные обнаружили тела троих человек. Всего там сгорело более 50 домов.

В Красноярский край вылетели врио главы МЧС Александр Чуприян и глава Минприроды Александр Козлов. В Минприроды сообщают, что затем они отправятся в Кемеровскую, Омскую и Иркутскую области.