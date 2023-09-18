Ограничения Китая привели к перебоям с поставками дронов в РФ

Введенные властями Китая ограничения на экспорт дронов серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту комплектующих, например тепловизоров. Продавцы китайских дронов пытаются наладить параллельный импорт, но сталкиваются с противодействием, в том числе и в Казахстане, где на днях ужесточили процедуру ввоза. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как рассказали собеседники издания, крупные российские производители дронов успели создать запасы запчастей и надеются, что их поставщики в Китае смогут получить лицензии на экспорт в Россию и разрешение таможенной службы. Однако их оформление может занять до года. Для этого необходимо доказать, что беспилотник не будет использован в военных целях и предоставить информацию о конечном получателе.

Если китайский экспортер нарушит требования лицензии, ему грозит административная ответственность, а в случае намеренного нарушения - уголовная.

С 1 сентября 2023 года Китай на два года ограничил экспорт дронов, имеющих вес более четырёх килограммов и максимальную взлетную массу от семи килограммов с продолжительностью полета более 30 минут, способные летать за пределами естественной видимости операторов, перевозить объекты и сбрасывать их на землю.

После этого поставки комплектующих и самих аппаратов в Россию на неопределенный срок приостановились.

Гендиректор компании RuDrones Дмитрий Дацыков рассказал, что в августе производители беспилотников вывозили оптом все, что могли: "Камеры, датчики, контроллеры двигателей, устройства противодействия беспилотным воздушным судам".

Научный сотрудник Миддлбери-колледжа (США), специалист по экспортному контролю Эрик Вудс, рассказал The Insider, что Пекин хочет создать видимость контроля, чтобы избежать западных санкций, но в действительности принятые меры вряд ли помешают России и Украине и дальше использовать китайские беспилотники.

В свою очередь гендиректор компании "Авиановации" Сергей Товкач в разговоре с The Insider отметил, что "китайский бизнес не хочет иметь отношения к войне, а рынок России и Украины для китайцев ничтожно мал".

Ранее Китай неоднократно утверждал, что его страна придерживается нейтралитета и не продаёт оружие в зоны конфликта.

По сведениям американской разведки, к весне 2023 года Китай поставил России беспилотники и комплектующие к ним на сумму не менее 12 миллионов долларов.