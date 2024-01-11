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Цитаты Свободы

Огурцы и мультики: соцсети о поездке Путина на Чукотку

Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса на Чукотке, 10 января 2024 года
Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса на Чукотке, 10 января 2024 года

Путин фактически начал свою предвыборную кампанию, отправившись в большую поездку на Дальний Восток, сперва на Чукотку, затем в Хабаровский край.

Сергей Марков:

Обычная погода в это время на Чукотке мороз 30 – 35 градусов. Лететь туда больше 10 часов. Разница по времени Москвы и Чукотки 9 часов. Это и ответ всем, кто сомневается, что у Путина прекрасное здоровье. Сибирское уже можно сказать здоровье. Путин наш крутой президент!

Кристина Астафурова:

Новости делятся на два типа: Зеленский поехал в тур по странам Балтии, а Путин… Путин потрогал огурцы на Чукотке.

Александр Невзоров:

В тепличном хозяйстве рос огурец -гордость Анадыря.
Судьба этого кукумбера была не простой и до его исторической встречи с путиным. Будучи главной достопримечательностью города -он пережил многое. Его трогали митрополиты и генералы, министры и актрисы.
Все покидали теплицу в состоянии близком к прострации.

Чтобы держать огурчик в форме, его регулярно поливали раствором виагры.
А перед приездом диктатора овощ принял двойную дозу и стал совершенно неотразим.

В 13-27 по местному времени "это" свершилось. Путин потрогал кукумбер. Тут стало понятно, что ему нельзя ощупывать огурцы.
Кремлевский садист потерял над собой контроль и впал в странное состояние.
Он зачем-то начал публично откровенничать о том, что "его не узнают" ни старые друзья ни одноклассники ни одногрупники. Более того, вдруг выяснилось, что и он сам "не очень-то узнает себя" и не всегда понимает, как он будет "себя вести".

Действительно, Путин стал рассказывать, что друзья не узнают его (а говорил при этом о пользе спорта).

Алексей Лушников:

Мы, конечно, не одноклассники, но давно знаем точно – не ты. Дьявол – да. Оборотень – да. Вурдалак – да. Орк – да. Но точно не ты.
Ничего человеческого.

Антон Орехъ:

Одноклассники и однокурсники при встрече не узнают Путина.

Акции Соловея снова растут?

Станислав Белковский:

Впрочем, пока не совсем понятно, что именно РФ-лидер имеет в виду.

А) что прав проф. В. Д. Соловей;

или

Б) что пластическая хирургия + косметология умеют делать чудеса (особенно в решете).

(По)глядим.

Ну а чтобы доказать свою молодость и бодрость, Путин стал рассуждать, что в западных мультфильмах только "скачут и стреляют", то ли дело старые советские.

Арина Бородина:

Интересно, какие «современные мультики западного производства», где «все стреляют» показывали Путину?
Вот так насмотришься…

Андрей Никулин:

Я ж говорю: Добрый Советский Телевизор.

Правда, с учётом коммунальных новостей совкобумерам придётся наслаждаться им с перебоями.

Анатолий Несмиян:

Есть такой анекдот: жена предложила мужу, чтобы как-то разнообразить их интимную жизнь, провести ночь, «как в кино». Обрадованный муж связал благоверную, вставил ей кляп в рот, исхлестал плеткой и совершил разные с ней непотребства. После чего жена, придя в себя, сказала ему: да, Вася, разные фильмы мы с тобой смотрим, разные…

С мультфильмами ситуация та же: трудно сказать, какие именно западные мультфильмы смотрит президент, но если у него болит голова от них, то зачем он себя мучает? Пусть смотрит какие-нибудь другие, добрые. Рецепт-то простой, а выбор широкий.

Любопытно, что Путин привел в пример советские мультфильмы, хотя последний советский мультфильм сняли хронологически уже три десятка лет тому назад. Пора бы снимать хорошие и добрые мультики и в России, но даже ненавидящий Союз Путин вынужден приводить в качестве эталона советские.

Ну и отдельный маленький сюжет: незадолго до этой поездки Путина умер геронтолог Владимир Хавинсон, которого жёлтая пресса называла "личным врачом Путина".

Дмитрий Колезев:

Хавинсон в 2017 году пообещал Путину еще 20 лет активной жизни, а в целом говорил, что люди могут жить до 100 лет (и сам на это, вероятно, рассчитывал). Но на днях умер. Ему было 77.

Владислав Иноземцев:

Как-то очень тревожно вдруг стало…

Наталья Серкова:

Любитель ботокса получил удар под дых – крякнул его личный врач , который заботился о сохранении молодости диктатора .
Профессор и геронтолог Владимир Хавинсон отдал богу душу 6 января .
Кабаева тоже употребляла "пептиды Хавинсона" – омолаживающие и лечебные коктейли .

Фёдор Крашенинников:

Прочитав новость о смерти «геронтолога Путина» Владимира Хавинсона я обрадовался, но почитав внимательнее – расстроился. Судя по всему, никакого отношения к Путину и его долголетию покойный со своими пептидами не имел. Орден Дружбы – это значок, близким к себе людям Путин выписывает медальки поважнее. Но смешнее всего – вот это: «После награждения «Дождь» сообщил о контрактах Института биорегуляции и геронтологии с Министерством спорта РФ и Федеральным медико-биологическим агентством. По данным «СПАРК-Интерфакс», их общая сумма составила более 10 миллионов рублей. СЕРЬЕЗНО? Человек, который занимается продлением жизни самого Путина получил более 10 миллионов рублей? Не миллиардов, не триллионов, а миллионов? Да брат садовника охранника Путина получает больше на контрактах. Ну и главное – какие же сми называли Хавинсона геронтологом Путина? «После получения награды в Кремле СМИ стали называть Хавинсона «личным геронтолом» президента (так, в частности, писали «Диалог.UA», УНН, «Хартия 97», The Moscow Times). Ну конечно же, все главные специалисты по состоянию здоровья Путина и интригах при его дворе сливают эксклюзивнейшую информацию украинским и эмигрантским ресурсам не из первого ряда, ну а как иначе. Нет, ребята, Хавинсон явно не работал с Путиным.

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