Огурцы и мультики: соцсети о поездке Путина на Чукотку

Путин фактически начал свою предвыборную кампанию, отправившись в большую поездку на Дальний Восток, сперва на Чукотку, затем в Хабаровский край.

Сергей Марков:

Обычная погода в это время на Чукотке мороз 30 – 35 градусов. Лететь туда больше 10 часов. Разница по времени Москвы и Чукотки 9 часов. Это и ответ всем, кто сомневается, что у Путина прекрасное здоровье. Сибирское уже можно сказать здоровье. Путин наш крутой президент!

Кристина Астафурова:

Новости делятся на два типа: Зеленский поехал в тур по странам Балтии, а Путин… Путин потрогал огурцы на Чукотке.

Александр Невзоров:

В тепличном хозяйстве рос огурец -гордость Анадыря.

Судьба этого кукумбера была не простой и до его исторической встречи с путиным. Будучи главной достопримечательностью города -он пережил многое. Его трогали митрополиты и генералы, министры и актрисы.

Все покидали теплицу в состоянии близком к прострации.

Чтобы держать огурчик в форме, его регулярно поливали раствором виагры.

А перед приездом диктатора овощ принял двойную дозу и стал совершенно неотразим.

В 13-27 по местному времени "это" свершилось. Путин потрогал кукумбер. Тут стало понятно, что ему нельзя ощупывать огурцы.

Кремлевский садист потерял над собой контроль и впал в странное состояние.

Он зачем-то начал публично откровенничать о том, что "его не узнают" ни старые друзья ни одноклассники ни одногрупники. Более того, вдруг выяснилось, что и он сам "не очень-то узнает себя" и не всегда понимает, как он будет "себя вести".

Действительно, Путин стал рассказывать, что друзья не узнают его (а говорил при этом о пользе спорта).

Алексей Лушников:

Мы, конечно, не одноклассники, но давно знаем точно – не ты. Дьявол – да. Оборотень – да. Вурдалак – да. Орк – да. Но точно не ты.

Ничего человеческого.

Антон Орехъ:

Одноклассники и однокурсники при встрече не узнают Путина.

Акции Соловея снова растут?

Станислав Белковский:

Впрочем, пока не совсем понятно, что именно РФ-лидер имеет в виду.

А) что прав проф. В. Д. Соловей;

или

Б) что пластическая хирургия + косметология умеют делать чудеса (особенно в решете).

(По)глядим.

Ну а чтобы доказать свою молодость и бодрость, Путин стал рассуждать, что в западных мультфильмах только "скачут и стреляют", то ли дело старые советские.

Арина Бородина:

Интересно, какие «современные мультики западного производства», где «все стреляют» показывали Путину?

Вот так насмотришься…

Андрей Никулин:

Я ж говорю: Добрый Советский Телевизор.

Правда, с учётом коммунальных новостей совкобумерам придётся наслаждаться им с перебоями.

Анатолий Несмиян:

Есть такой анекдот: жена предложила мужу, чтобы как-то разнообразить их интимную жизнь, провести ночь, «как в кино». Обрадованный муж связал благоверную, вставил ей кляп в рот, исхлестал плеткой и совершил разные с ней непотребства. После чего жена, придя в себя, сказала ему: да, Вася, разные фильмы мы с тобой смотрим, разные…

С мультфильмами ситуация та же: трудно сказать, какие именно западные мультфильмы смотрит президент, но если у него болит голова от них, то зачем он себя мучает? Пусть смотрит какие-нибудь другие, добрые. Рецепт-то простой, а выбор широкий.

Любопытно, что Путин привел в пример советские мультфильмы, хотя последний советский мультфильм сняли хронологически уже три десятка лет тому назад. Пора бы снимать хорошие и добрые мультики и в России, но даже ненавидящий Союз Путин вынужден приводить в качестве эталона советские.

Ну и отдельный маленький сюжет: незадолго до этой поездки Путина умер геронтолог Владимир Хавинсон, которого жёлтая пресса называла "личным врачом Путина".

Дмитрий Колезев:

Хавинсон в 2017 году пообещал Путину еще 20 лет активной жизни, а в целом говорил, что люди могут жить до 100 лет (и сам на это, вероятно, рассчитывал). Но на днях умер. Ему было 77.

Владислав Иноземцев:

Как-то очень тревожно вдруг стало…

Наталья Серкова:

Любитель ботокса получил удар под дых – крякнул его личный врач , который заботился о сохранении молодости диктатора .

Профессор и геронтолог Владимир Хавинсон отдал богу душу 6 января .

Кабаева тоже употребляла "пептиды Хавинсона" – омолаживающие и лечебные коктейли .

Фёдор Крашенинников:

Прочитав новость о смерти «геронтолога Путина» Владимира Хавинсона я обрадовался, но почитав внимательнее – расстроился. Судя по всему, никакого отношения к Путину и его долголетию покойный со своими пептидами не имел. Орден Дружбы – это значок, близким к себе людям Путин выписывает медальки поважнее. Но смешнее всего – вот это: «После награждения «Дождь» сообщил о контрактах Института биорегуляции и геронтологии с Министерством спорта РФ и Федеральным медико-биологическим агентством. По данным «СПАРК-Интерфакс», их общая сумма составила более 10 миллионов рублей. СЕРЬЕЗНО? Человек, который занимается продлением жизни самого Путина получил более 10 миллионов рублей? Не миллиардов, не триллионов, а миллионов? Да брат садовника охранника Путина получает больше на контрактах. Ну и главное – какие же сми называли Хавинсона геронтологом Путина? «После получения награды в Кремле СМИ стали называть Хавинсона «личным геронтолом» президента (так, в частности, писали «Диалог.UA», УНН, «Хартия 97», The Moscow Times). Ну конечно же, все главные специалисты по состоянию здоровья Путина и интригах при его дворе сливают эксклюзивнейшую информацию украинским и эмигрантским ресурсам не из первого ряда, ну а как иначе. Нет, ребята, Хавинсон явно не работал с Путиным.