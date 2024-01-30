"Охота на своих". Рунет о срывах концертов оппозиционеров за рубежом

Максима Галкина не пустили в Индонезию, а музыкантов группы "Би-2" арестовали в Таиланде, поместили под стражу и чуть не депортировали в Россию. В Рунете приходят к мысли, что оппозиционным артистам или антивоенным активистам становится небезопасно путешествовать даже вдали от РФ.

Катя Марголис:

Нужна максимальная огласка и давление на власти Таиланда.

Шура и Лева, Би-2 —это редкие публичные российские деятели культуры, которые не только поддерживали Украину на словах, но последовательно донатили на ВСУ и публично к этому призывали.

Они уехали из РФ, но бдительные общественники тогда же обратились в Генеральную прокуратуру, СК РФ и Министерство культуры России с требованием признать группу "Би-2" спонсорами терроризма и государственными изменниками.

А теперь им удалось заманить их в ловушку в Таиланде стараниями консула РФ…

Ольга Бакушинская:

Какая все же отличная вещь российский паспорт. По доносам консульств Галкина не пустили в ОАЭ и Бали, группу "Би-2" арестовали в Таиланде. При этом группа, пардон муа, имеет еще и израильские паспорта, а их хотят депортировать в Россию, где посадят.

Олег Пшеничный:

Вот Галкин пишет: "Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы - письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали"

Непонятно тут, почему правительство Индонезии выполняет распоряжения правительства РФ. Что-то в этом объяснении Галкина не то.

Андрей Мальгин:

По поводу М.Галкина. Индонезия не признает государство Израиль. Дипломатических отношений между странами нет. Гражданам Израиля визы не дают. Жаловаться некуда. Не в российское же посольство, которое источник проблем для россиян в любой стране мира. Посольство - это прежде всего представительство гэбухи.

У путинистов целый праздник злорадства.

Сергей Марков:

В России все радуются аресту Би 2, потому что Би 2 активно поддерживают запрет русского языка и русской культуры.

Все это ещё раз показывает, что в России гражданская война, которая идёт по всему миру. Вот и в Таиланде, Индонезии, ОАЭ.

Юлия Витязева:

А ведь всего пару лет назад у них были концерты с симфоническим оркестром на лучших площадках страны. А теперь - только новости из рубрики «колонка юмора».

Вот такая вот глория мунди…

Илья Ремесло:

Пропустил новость — оказывается прекрасные власти ОАЭ вдобавок к Галкину и Данилко нахлобучили ещё и Моргенштерна.

Он также получил запрет на въезд в страну под угрозой уголовного преследования.

И ещё Таиланд дал пинка предателям из БИ-2, депортировав их и лишив заработка.

Для Моргенштерна это особенно болезненно – ведь он всё перенес в ОАЭ, включая бизнес.

Но никакие увещевания не помогли, даже обещания "делиться". Послали "звезду" в пешее эротическое – езжай в Казахстан свои понты кидать, тут ты никто.

Никогда не думал, что буду хвалить правоохранителей восточных и арабских стран, но факт – пока что Следственный комитет РФ в борьбе с иноагентами проигрывает Дубаю и прочим Тайландам с разгромным счётом.

Грустно.

Захар Прилепин:

Галкина М. оставили без Бали — концерт поуехавшего артиста в очередной стране не состоялся, а его самого выдворили из Индонезии.

Вслед за Казахстаном и Таиландом, между прочим.

Это, наряду с недавней отменой «БИ-2» (не помню уже где) - на самом деле, показывает вполне себе серьезные возможности не самых весомых служб России на международной арене. Дали внутренний сигнал не потворствовать этим гражданам в их деятельности - и сопутствующие службы подключились. Не особенно даже стараясь. И гастрольные графики посыпались.

Тут, помните, один сочинитель уверял, что Россия станет самой большой одиночной камерой в мире.

С каждым днем эта шутка всё смешней и смешней выглядит. А ну как планета начнет ужиматься до размеров Израиля? Тогда как?

Юрий Баранчик:

Почему в СССР была мягкая сила? Почему наши балалайки и матрёшки слушали и покупали по всему миру? Потому что были такие Вооруженные силы, что "мама, не горюй". И была готовность и воля их применить, не оглядываясь по сторонам. И все наглядно и в деталях помнили, что произошло с фашистской Германией, которая решила это проверить. Поэтому либо боялись и ненавидели, либо уважали и боялись, но в любом случае все в ладоши хлопали и головой кивали.

Потом это по понятным причинам пропало ("если в схеме ты не видишь, кто лох, то этот лох ты", видимо, забыли сказать Горбачеву и Ельцину), мы последовательно потеряли социалистический блок, СЭВ, Варшавский договор, страну. И никто не верил, что мы готовы за свое будущее драться. А разные прибалтийские и датские шавки подтявкивали и подшакаливали, не останавливаясь.

Но теперь, после начала СВО, уважение к России стало возвращаться в умы элит по всему миру. Как-то все резко примолкли. А кто-то, кому прижали хвост, начал уже жалостливо поскуливать, предчувствуя наше возвращение и что с ними будет. И что мы видим? Как тут же нежно, но неумолимо заработала, пусть пока и не везде, российская мягкая сила:

1. Моргенштерну были запрещены концерты в ОАЭ и он был депортирован из страны.

2. Максима Галкина не пустили в Индонезию, где он должен был выступить на Бали и отменили все концерты.

3. Участников группы Би-2 арестовали в Таиланде и направили в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации.

"Испуганных патриотов" стали вдруг прессовать по всему миру. А они думали, уедут из страны, Родину будут помоями поливать и при этом ещё и деньги зарабатывать. Дудки. Вот она, сынки, мягкая сила Родины. Если в шалмане каком придорожном концерт за еду лет через пять будете давать для попугаев каких, будете счастливы.

Россия возвращается! Какой восторг!

Константин Калачёв:

В оправдание решений властей ОАЭ, Таиланда, Индонезии etc.

Даже не сомневаюсь, что в МИД РФ нынче есть дипломаты, которые делает карьеру на борьбе с артистами-иноагентами.

Однако у этой истории есть две стороны — сторона политическая и юридическая.

Не надо отказывать в субъектности Таиланду, ОАЭ, Индонезии.

Да, они сейчас идут навстречу запросам и пожеланиям МИД РФ и его представителей.

Но Таиланду, ОАЭ или Индонезии нужны формальные поводы.

Они отвечают на пожелания МИД РФ, если это юридически обосновано, не теряя лица.

Если на Галкина настучали про гражданство Израиля, то его должны были развернуть.

Индонезия не пускает нынче израильтян.

Если Моргенштерн в ОАЭ пил, курил и морально разлагался, то надо было это делать при закрытых дверях и опущенных шторах.

И этим не хвастаться.

Если юристы БИ-2 понадеялись на авось, ибо с другими артистами в Паттайе и на Пхукете раньше так прокатывало, это их косяк.

Во многих странах строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, но когда против тебя работает МИД РФ, надо быть готовым ко всему.

Оправдываю ли я этим преследования артистов?

Ни в коем случае.

Просто лучше делать так, чтобы власти условного Таиланда могли ответить представителям российской дипломатии только одно:

Законных оснований для положительной реакции на вашу просьбу нет.

Что релоканты и просто туристы имеют право увидеть и услышать любимых артистов, а артисты должны иметь право на концерты и аплодисменты, так это Капитан Очевидность.

Сталингулаг:

Гонения в некоторых государствах на российских артистов с антивоенной позицией продолжаются. После отмены концертов Би-2, Моргенштерна, Галкина, их начали депортировать либо не пускать на свои территории. По сообщениям в телеграм-каналах, причина того, что Моргенштерна не пустили в Дубай, Максима Галкина – в Индонезию, а Би-2 депортировали из Таиланда, в том, что российские консульства ведут работу по взаимодействию с местными властями. Такой внезапный разворот администраций популярных курортов в сторону Кремля вряд ли был бескорыстным, зато теперь точно заставит взглянуть по-новому на мир сторонников глобализма и открытых границ. Многие поймут, что места на Земле не так много, как кажется, что мест, где можно спрятаться, ещё меньше, и вот когда этих уголков не останется совсем, люди поймут, что везде они – гости, а их паспорта, ВНЖ, визы и прочая макулатура - это пшик, профанация. И они осознают, что дома у них нет. А все документы, имеющиеся на мнимую частную собственность, это ничто иное как долгосрочная аренда, срок которой подходит к концу. И после мысли: если дома нет, то его нужно строить, как раз и начнется всё самое интересное, а пока вся эта изображаемая политическая конкуренция - всего лишь балет для бедных широких масс

Михаил Ходорковский:

Помните, как советская власть боялась рок-музыкантов? Видимо, ничего не изменилось. Теперь путинский режим повторяет этот цирк. Задержание "Би-2" в Таиланде - это не просто стукачество наших консульских "героев", это показательная паранойя власти. Рок всегда был о правде, а правда - вечный враг Путина и его империи лжи. Рассказывал об этом в своем последнем ролике, посмотрите.

Важно понимать вот что: российская "дипломатия" превращается в службу по преследованию неугодных артистов. Не нашли громкой поддержки своей СВО среди уважаемых музыкантов? Начали гонять тех, кто открыто говорит правду, даже если они на другом конце света. Это дурной звоночек.

Ну и к слову об отмене русской культуру англосаксами и прочими западными странами — нет, друзья, это делают наши же власти.

Держитесь, ребята из "Би-2". Ваша музыка - голос правды, а он всегда самый громкий.

Егор Ершов:

Я, конечно, не профессиональный историк, а так, научпопер и могу чего-то не знать, но лично мне неизвестно, чтобы советская власть пыталась насильно вывезти в СССР неугодных уехавших артистов. На кутеповых-миллеров, да, шла охота. А шаляпиных и вертинских кулуарно уговаривали вернуться подобру-поздорову. Но это всё же другого рода истории.

В общем, это пробитие нового дна.

Олег Кашин:

Мидовские бездельники, чье неумение и нежелание выручать российских граждан из какой угодно заграничной беды давно вошло в легенду, вдруг оказались вполне эффективными и оперативными, а разгадка одна — дело спорится, когда люди занимаются тем, что им нравится, а что нравится российскому государству — тут секрета нет, оно во многом для того и существует, чтобы портить жизнь своим подданным, и, гоняясь по планете за Галкиным, оно теперь выводит свою эту миссию, свою античеловеческую страсть на международный простор. Наверняка и советские начальники о таком мечтали бы (допустим, приезжает Бунин или Солженицын куда-нибудь, а его на погранконтроле хватают — и в СССР), но кто бы им такое позволил. А в наше время, отыгрывая роль империи зла, путинская Россия остается вполне влиятельным членом мирового сообщества, но самое удивительное («удивительное») — те страны большого Запада, которые ей формально оппонируют, оказываются ее ситуативными союзниками; понятно ведь, что и Дубай никогда бы не расцвел как хаб для релокантов с деньгами, если бы их пускали в Европу и Америку, и гастрольные маршруты «Би-2» и Галкина были бы совсем другими, если бы их аудитория была рассредоточена по «недружественным» странам, но все вышло как вышло, и флажки по карте мира расставлены совместными усилиями Путина и Запада.