"Охотимся на вражеские цели". Репортаж о работе экипажа зенитных дронов

Российская армия продолжает наносить удары по Донецкой области. Только 10 июля на город Краматорск и соседний с ним поселок Беленькое военные сбросили семь авиабомб.

В результате этого обстрела погибли четыре мирных жителя, среди них 14-летний мальчик и его 18-летняя сестра. Фотографии в своем телеграм-канале опубликовал украинский журналист Денис Казанский. Еще 13 человек получили ранения.

О том, как сейчас живет Краматорск в условиях приближающегося фронта, постоянных бомбардировок и ударов дронов, рассказывает корреспондент телеканала "Настоящее Время":

Виталий и Алексей – экипаж зенитных дронов 30-й бригады ВСУ. "Охотимся на вражеские ночные цели", – рассказывают они.

Количество российских дронов над Краматорском и Славянском увеличилось в несколько раз буквально за последние недели. Оперативная карта на столе Виталия усеяна отметками с целями. Иногда украинским пилотам удается перехватить картинку с камеры дрона противника, и начинается охота: "Это правее надо. Б***ь, свернула на завод, правее бери. Где-то крутится, с**а! Левее, левее, левее. Смотри на этот изгиб речки".

Российским дронам противопоставили украинский зенитный беспилотник. Он появился на фронте полгода назад в ответ на попытку российской армии достичь господства в небе.

"Привыкаешь к вот этому. Этот "кипиш" только мешает. Чаще работаем по "Молниям", потому что "Молнии" – скоростные. То есть обычная FPV ее не догонит. Найти небольшой дрон противника в необъятном ночном небе – это как игра в кошки-мышки. Получается не всегда", – рассказывает пилот Алексей.

"Фактически это работа. Интересно – не интересно, это надо делать. Приятно, конечно, что никого из людей не атаковали", – рассказывает Алексей.

Утром экипаж уходит на отдых. На защиту неба заступает дневная смена, город просыпается.

Корреспондент телеканала "Настоящее Время" снимал в Краматорске сейчас и полтора месяца назад. "Сложно сказать, насколько сильно изменился город, – рассказывает он. – Во-первых, здесь практически везде появились "зубы дракона", во-вторых, во многих местах появилась "егоза". Она переплетена вдоль улиц. И за последние минут 40 съемки я насчитал здесь шесть пролетов дронов, надо мной и, соответственно, шесть взрывов".

На соседнем перекрестке догорает машина. Ее поразил российский дрон пару часов назад. Среди главных целей в Краматорске – автомобили, причем не всегда военные.

Машину Натали атаковали на стоянке: "Снаряд сюда залетел, – показывает она. – Потом через магнитолу влетел в водительское сиденье и вышел через заднее колесо. Наша семья осталась без машины. Без средства эвакуации".

На улицах в кустах – обломки сбитых дронов. У местных появилась шутка: если поискать, из остатков сбитых можно собрать новый.

"Вот эта розовая х***я, б***ь, – заряд. Взрывчатка. И вот куски остались. Это его плата. Еще какая-то плата. Люди привыкли к этому. А куда выезжать? Ладно я могу выехать, я из Ровенской области. А гражданским, которые остались, и по 60, и по 70 лет, и по 80... Куда им ехать? Они привыкли здесь. Это их дом. Я бы тоже не выезжал", – говорит один из жителей Краматорска.

В Краматорске объявлена обязательная эвакуация детей – фронт приближается к городу, поэтому на улицах заметно меньше молодых людей.

Оставшиеся находят отраду каждый в своем. "Чтобы не так страшно было и не так скучно, я роюсь в земельке. Никогда к этому не привыкнешь. Провались она пропадом, эта война. Кто ее выдумал, кто ее придумал? Зачем это все сделано, с какой целью – непонятно", – говорит одна из жительниц Краматорска.

"Боимся. Дочь мне сегодня говорит: "Мама, что ж нам тут сидеть? Надо же куда-то бежать, у вас машина. Что ж под пулями сидеть", – говорит еще одна жительница.

"Все мы боимся. Просто деваться некуда. Сидишь, живешь одним днем. Повезло – прожил день, ладно и хорошо. Так вот как-то", – вторит ей соседка.

За последний месяц у жителей Краматорска стало меньше оптимизма. По примеру других городов Донбасса все понимают: бои за населенный пункт начинаются с боев за воздух над ним. Именно поэтому, поспав пару часов, Алексей и Виталий опять выйдут в радиоэфир. Чтобы опять вступить в поединок – за небо над Краматорском.