Охранников в школах РФ обяжут отражать вооруженные атаки

В России для охранников образовательных организаций впервые обновили ГОСТ. В новом проекте говорится, что они будут обязаны владеть навыками отражения вооруженных нападений и защиты объектов от терактов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ.
"Национальный стандарт актуализируется впервые. При разработке его проекта был использован отечественный и зарубежный опыт, в том числе содержащийся в стандартах отдельных объединений охранного сообщества", — говорится в пояснениях к проекту.
Нововведения связаны с войной против Украины и аннексии украинских территорий. В документе поясняется, что необходимость "актуализировать" стандарты для охранников появилась "из-за новых угроз", в частности на оккупированных территориях.
Разработкой нового ГОСТа занималась рабочая группа из представителей Ассоциации предприятий безопасности "Школа без опасности", а также Федеральный координационный центр руководителей охранных структур. Инициативу поддержал Росстандарт.
Как пояснил президент Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов, в случае принятия проекта охранникам будут проводить тренировки по действиям в случае вооруженного нападения или других экстренных ситуаций.
Инициативу поддержали в Росстандарте, заявив, что физическая охрана объектов — "основная форма профилактического воздействия на большинство угроз, в первую очередь террористического характера".
- В России в последние годы участились случаи "шутингов" в учебных заведениях, совершенных, в том числе, и поклонниками "Колумбайна". Так, в сентябре прошлого года в ижевской средней школе №88 выпускник этого учебного заведения Артём Казанцев устроил стрельбу из двух пистолетов, убив пятнадцать человек. СМИ сообщали, что к оружию были привязаны самодельные брелоки со словами Сolumbine, Eric и Dilan. За год до этого 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь в кампусе Пермского государственного научного исследовательского университета. Погибли шесть человек. В мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани, убив девять человек.
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