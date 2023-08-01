Охранников в школах РФ обяжут отражать вооруженные атаки

В России для охранников образовательных организаций впервые обновили ГОСТ. В новом проекте говорится, что они будут обязаны владеть навыками отражения вооруженных нападений и защиты объектов от терактов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

"Национальный стандарт актуализируется впервые. При разработке его проекта был использован отечественный и зарубежный опыт, в том числе содержащийся в стандартах отдельных объединений охранного сообщества", — говорится в пояснениях к проекту.

Нововведения связаны с войной против Украины и аннексии украинских территорий. В документе поясняется, что необходимость "актуализировать" стандарты для охранников появилась "из-за новых угроз", в частности на оккупированных территориях.

Разработкой нового ГОСТа занималась рабочая группа из представителей Ассоциации предприятий безопасности "Школа без опасности", а также Федеральный координационный центр руководителей охранных структур. Инициативу поддержал Росстандарт.

Как пояснил президент Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов, в случае принятия проекта охранникам будут проводить тренировки по действиям в случае вооруженного нападения или других экстренных ситуаций.

Инициативу поддержали в Росстандарте, заявив, что физическая охрана объектов — "основная форма профилактического воздействия на большинство угроз, в первую очередь террористического характера".