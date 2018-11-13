Цены нефти упали за день на 7 процентов

Цены добываемой в США нефти упали во вторник на 7 процентов до 55 долларов 69 центов за баррель, что является крупнейшим падением цен за три года.

Цены идут вниз 12 дней подряд. Лишь шесть недель назад за баррель американской нефти давали 76 долларов. Резкая перемена настроений на рынке нефти вызвана информацией об увеличении роста добычи нефти на фоне прогнозов о снижении мирового спроса на этот энергоресурс. Скачок цен был также вызван вступлением в действие американских санкций против Ирана, которые должны были привести к почти полному прекращению экспорта иранской нефти. Однако выясняется, что потенциальные потери будут полностью перекрыты благодаря росту добычи саудовской, российской и американской нефти. Согласно официальным американским данным, в сентябре Соединенные Штаты стали крупнейшим в мире производителем нефти, увеличив за год ее производство на 20 процентов благодаря разработке сланцевых месторождений.

В ответ на удешевление нефти Саудовская Аравия объявила о намерении сократить экспорт на 500 тысяч баррелей в день.

Однако президент США Дональд Трамп призывает Эр-Рияд и страны-члены ОПЕК поддерживать производство на нынешнем уровне, подчеркивая, что цены нефти должны быть ниже, учитывая нынешнее предложение с спрос на этот энергоресурс.