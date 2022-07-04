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Оккупационное "правительство" в Херсоне возглавил чиновник из РФ

Херсон

Так называемая военно-гражданская администрация Херсонской области Украины, созданная после оккупации большей части области российскими войсками, в понедельник объявила о создании правительства региона. Его возглавил бывший российский чиновник.

Как говорится в сообщении от имени главы оккупационной администрации Владимира Сальдо, он решил "подобрать лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев". Так называемое правительство возглавил Сергей Елисеев, который ранее был первым заместителем главы правительства Калининградской области, а до того служил в ФСБ. Вице-премьером стал ещё один россиянин из Калининграда - Владимир Беспалов. Бывший замглавы администрации подмосковной Каширы Михаил Родиков возглавил министерство образования и науки.

Ещё одним вице-премьером стал Алексей Ковалёв - бывший депутат Верховной Рады Украины, входивший в состав президентской фракции "Слуга народа". После взятия Херсона российскими войсками в начале марта он приехал в город, заявив, что должен быть со своими избирателями. Спустя некоторое время он написал в фейсбуке, что сотрудничает с российскими властями и назначенной ими администрацией.

Ранее российские чиновники заняли высокие посты в администрациях так называемых "ДНР" и "ЛНР". Официальная Москва не заявляла о планах аннексии Херсонской области, однако посещавшие регион российские чиновники не раз заявляли, что её будущее - в интеграции с Россией.

Херсон - единственный областной центр Украины, занятый российскими войсками после вторжения 24 февраля. При этом не вся территория Херсонской области находится под контролем российских войск. Несколько населённых пунктов по-прежнему удерживает Украина, а на фронте идут бои. Издание The Economist в репортаже о ситуации в регионе отмечает, что украинские войска сейчас занимают позиции "в километре от пригородов Херсона". По информации открытых источников, фронт проходит примерно в 20 км от города, неподалёку от административной границы с Николаевской областью. Ряд представителей Украины заявляли, что Херсон может стать одной из целей предполагаемого контрнаступления.

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