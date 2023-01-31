Оккупационные власти Мелитополя вернули улицам советские названия 

Глава российской оккупационной администрации украинского Мелитополя Галина Данильченко сообщила о возвращении улицам города "прежних исторических названий" - например, улицы Ленина, Крупской, Дзержинского, Ворошилова, Орджоникидзе, Чапаева и других деятелей советской революции и власти.

По словам чиновницы, решение было принято "в связи с многочисленными обращениями горожан" и в целях восстановления "исторической справедливости".

Данильченко, анонсируя изменения, упомянула предыдущую волну переименований в Мелитополе: в 2016-м году, в рамках объявленной властями Украины "декоммунизации". По версии чиновницы, тогда "многие улицы были названы в честь украинских нацистских идеологов". При этом из более чем восьмидесяти улиц, которым будут возвращены советские названия, лишь несколько носили имена представителей украинского националистического движения.

В опубликованном Данильченко списке географических объектов, подлежащих переименованию, есть улицы родившихся в Мелитополе советского кинорежиссёра Григория Чухрая и советского художника Александра Тышлера (теперь они снова будут улицами Артёма и Котовского соответственно), улицы "отца советской космонавтики" академика Сергея Королёва (её переименуют в улицу Куйбышева), князя Ярослава Мудрого (она станет улицей Розы Люксембург), кинорежиссёра Александра Довженко (ей вернут имя теоретика марксизма, немца Карла Либкнехта). Переименованы будут даже улица Ялтинская и Крымский переулок.