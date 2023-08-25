"Оккупация подходит к концу". Соцсети о крымских операциях украинских войск

Накануне Дня независимости Украины в аннексированном Крыму высадился украинский десант. Спецназовцы подняли на мысе Тарханкут украинский флаг и вступили в бой с российскими военными.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате операции российские войска понесли достаточно серьезные потери - "прекратил работу" целый дивизион. Об уничтожении четырех российских быстроходных катеров объявил спикер ГУР МО Андрей Юсов.

Проукраинские блогеры восхищаются операцией.

Александр Невзоров

Впервые за долгое время Крым имел возможность вспомнить «чей он». Умопомрачительно дерзкий рейд спецподразделения ГУР «снес» штук 30 орков, зажег 3 БМП ( две были не на ходу, стояли для «мебели»).

Очень сложно сказать, почему орки проявили столько робости и беспомощности. То ли из-за адской внезапности ГУРцев, то ли потому, что крымский гарнизон создан из тех отбросов, которые не пригодны даже в окопы Донбасса.

Так или иначе, но рейд был ошеломительно удачным, кровавым и реально «беспотерьным»

Александр Коваленко

Если коротко.

Я никогда не рассматривал десантирование как возможный сценарий освобождения Крыма и никогда не рассматривал это как возможность до освобождения левобережной Херсонщины и Запорожской области.

Но, чёрт побери, ГУР МО🇺🇦удивляют!

И, да - это многое меняет. Очень многое!

Другие пишут, что в последнее время украинцы даже немного избалованы новостями о российских поражениях.

Александр Золотько



Еще недавно мы по этому поводу орали бы и вопили, веселились и плясали. А сегодня кто-то по этому поводу у меня в ленте высказался? Ну высадились. Ну нанесли удар. Ну ушли без потерь. Рутина, чем тут восхищаться?

То ли дело беспилотник в Москве, взорванный бомбардировщик и мертвый пригожин. Мы теперь будем выбирать, по какому поводу веселиться. А еще через месяцок и удары по москве станут обычным и неинтересным явлением.

Зажрались мы ребята, ой, зажрались.

Прямо душа радуется.

Ранее ВСУ уничтожили в Крыму российскую зенитную установку С-400, проделав серьезную брешь в российской обороне.

Юрий Бутусов

Украинский разведывательный дрон спокойно летал незамеченным над лучшей российской зенитно-ракетной системой и спокойно скоррректировал удар и результаты поражения цели. Это шокирует не меньше.

«Триумф» - одна из самых дорогих систем вооружений в мире - один дивизион стоит около 1,2 миллиарда долларов, это российский аналог заниженного американского Пэтриот. Система предназначена для поражения всех типов целей. Теперь реальная низкая эффективность «Триумфа» показана в бою.

Николай Митрохин

В проломленную вчера в крымском щите дыру пролезли даже не дроны, а полноценный десант.

Российские провоенные блогеры комментируют высадку вразнобой: одни пишут, что десант был уничтожен то ли частично, то ли полностью, другие - что украинцам удалось уйти без потерь, третьи и вовсе утверждают, что диверсантов "прогнал" некий турист с винтовкой из кемпинга Оленевка Village.

Сергей Марков

Тарханкут, Крым. Здесь высадилась ночью ДРГ ВСУ. Они вывесили на здании флаг Украины и сделали фото. Оленевка называется. Потом эта ДРГ ВСУ была обнаружена туристами. ДРГ ВСУ открыла беспорядочный огонь по туристическому кемпингу, но кажется никого не убили, потому что стреляли из лодки с воды. Уничтожена или нет ДРГ ВСУ, пока не ясно. Всё это сделано для фото в день независимости Украины.

Два майора

Выполнив демонстративную стрельбу, в т.ч. из гранатомёта, группа скрылась в направлении Одесской области по воде.

На военный объект вражеский спецназ, судя по сообщению, побоялся заходить. Поэтому снял тик-токи у спящего лагеря туристов.

Сергей Мардан

Четыре лодки с украинскими диверсантами уничтожены у мыса Тарханкут на западе Крыма. Российские силовики ликвидировали ДРГ в море около четырёх утра. Члены этой группы ранее открыли огонь по кемпингу в Оленевке.

По предварительным данным, всего ликвидировано около 15-20 человек. И это очень хорошо.

А вот то, что диверсанты уже пытаются высадиться в Крыму - это очень плохо.

Кирилл Шулика

А вы спрашиваете, зачем люди в Крым отдыхать ездят.

Рыбарь

В ситуации с утренней высадкой украинской ДРГ около Оленевки в Крыму всплывают новые и даже весьма забавные детали. Судя по записи с одной из камер видеонаблюдения, противника ненароком отогнал то ли сторож, то ли турист с гражданским карабином.

Вряд ли он смог бы долго вести бой. Но столкновение, которое сразу бы привлекло внимание, явно не входило в планы диверсантов. В итоге они ограничились записью тиктока шепотом в полутьме, сделали выстрел наобум из гранатомета и ретировались, потеряв по дороге часть снаряжения.

Все это, разумеется, не повод для шапкозакидательских настроений: проблема активности ВСУ у мыса Тарханкут в Крыму никуда не исчезла и пока становится лишь актуальнее. Но гражданский в плавках, отпугивающий диверсантов ГУР — это что-то новое.

Впрочем, даже "патриоты" не могут отрицать, что украинцы смогли добраться до Крыма, и это их несколько беспокоит. Многие обвиняют военное руководство в приукрашивании положения дел.

Олег Царев

Никаких официальных комментариев о высадке украинского десанта у туристического кемпинга в Оленёвке на мысе Тарханкут в Крыму так и не появилось.

Между тем, расходится видео пары мельтешащих экипированных солдат с флагом Украины. Писали, что они высадились, чтобы сделать фото, вроде как беспорядочно постреляли из гранатомета и ушли.

Есть и другое видео. Вероятнее всего — это турист, который, услышав шум на берегу, вышел из кемпинга прямо как был, в трусах и шлепанцах, с охотничьим карабином Сайга. На видео видно, как он останавливается, чтобы надеть майку, потом у него падает фонарик, и он выходит из кадра.

Пишут, что к моменту движения нашего туриста к берегу, диверсанты уже ретировались на быстроходных лодках, бросив/уронив на берегу гранатомет и рацию.

Ряд каналов писал, что лодки с десантом были уничтожены в море нашими военными. Однако, еще раз повторюсь, официальных заявлений об этом не было. Пока выходит, что в западный Крым, где на днях был уничтожен российский комплекс ПВО, могут не только долететь ракеты и дроны, но и добраться группы украинских диверсантов. И соглашусь со всеми, кто пишет о том, что ложные доклады «наверх» искажают реальную картину и мешают принимать реальные меры.

Рыбарь

Это уже второй инцидент в районе мыса за последние несколько дней. Только недавно ВСУ провели комбинированную атаку, в результате которой был уничтожен ЗРК С-300, а сейчас уже высадились на берег.

Активность ВСУ у полуострова Крым становится всё более высокой. Заявления об уничтожении четырех лодок — это, конечно, хорошо, но ложные доклады заставляют закрывать глаза на имеющиеся прорехи в обороне.

ВСУ неспроста уже несколько недель прощупывают почву у Крыма, выискивая лазейки для десантной операции, к которой их готовили британцы. А Тарханкут — это наиболее удобное место для такого рода действий.

Прибрежная линия мыса идет практически на одном уровне с морем, что делает её идеальной для подхода малоразмерных катеров. И если сейчас была просто показная вылазка, то, что мешало им забраться на холм и ударить по военному объекту там?

То что украинские формирования планируют операции в Крыму — уже факт. И в данном случае вместо радужных докладов целесообразнее делать все возможное для пресечения подобной активности. Особенно в местах большого скопления мирного населения.

Мирному населению, которое до сих пор планирует отдых в Крыму, стоило бы призадуматься, иронизируют в соцсетях.

Украинские вылазки в Крым несомненно продолжатся, пишет оппозиционный военный эксперт Ян Матвеев:

Украинские военные на лодках высадились в оккупированном Крыму — на мысе Тарханкут.

Давайте разберемся, зачем это нужно и чем опасно для российской армии. Сразу давайте отложим в сторону вопросы пропаганды и психологического воздействия — тут все понятно. Яркие заголовки, поднятие боевого духа, удар по репутации и все прочее — вполне адекватная причина делать подобные диверсии. Но есть и чисто военные аспекты.

Конечно речь не может идти о полноценном вторжении. Оно просто невозможно в текущих условиях. Даже если российские части прошляпят саму высадку, войска будут полностью отрезаны от снабжения флотом и авиацией в следующие 1-2 дня. А на открытой местности они окажутся беззащитны перед ударами РСЗО, артиллерии и авиабомб. Да и транспорта для масштабной десантной операции у сил Украины просто нет. Во всяком случае до полноценного развала российского фронта на юге подобных действий ждать не стоит.

А вот небольшие десантные операции несут вполне конкретную пользу прямо сейчас. Для начала они заставляют российских военных выделять дополнительные силы для обороны берега. Чем заметнее будут диверсии, тем больше войск и внимания придется оставлять именно в Крыму, лишая горячие участки фронта резервов.

Вторая важная задача — поставка в тыл боеприпасов и людей. Чтобы поддерживать и развивать сеть партизан в Крыму. Даже небольшие грузы из одной лодки и пара саперов могут подорвать важную железную дорогу, мост или что-то еще.

Еще одна цель — морская разведка и выманивание российских кораблей и самолетов. Чтобы затем атаковать их с помощью ПЗРК или катерами-камикадзе. В недавнем видео Су-30СМ, похоже, не сбили. Но кто гарантирует что не собьют в следующий раз?

Поэтому пока подобные диверсии проходят без потерь для ВСУ, они безусловно выгодны для них.

День национального флага Украины, который отмечается перед Днем независимости, прошел ударно, радуются в проукраинских блогах.

В ночь Дня независимости Украины ВСУ провели самую массированную за все время военных действий атаку на Крым с помощью 42 дронов-камикадзе. Минобороны РФ утверждает, что 9 из них были сбиты, а остальные были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и разбились, не долетев до цели. Анонимные телеграм-каналы пишут, что дроны произвели в расположении российских войск "большой переполох".

В проукраинских блогах надеются, что это - начало конца оккупации.

Василина Орлова

Россия не аннексировала Крым, а оккупировала. Попыталась аннексировать, но аннексию так никто и не признал. Поэтому мы имеем дело с оккупацией. И она подходит к концу.

Россия рассказала, что перехватила и сбила 42 дрона в Крыму. Очевидно, это враньё, но, тем не менее, были дроны. Кое-что всегда можно извлечь даже из вранья.

К жителям оккупированных территорий обращается блогер Николаевский Ванек:

в этот особенный день хотелось бы обратиться к отдельной категории наших людей

а именно к тем, которые находятся в оккупации

и это неважно, 9 лет или полтора года

везде есть наши люди, которые всегда в тени, но их дела практически всегда имеют результат

это абсолютный миф, когда кто-то рассказывает, что наших людей нет в Крыму

это нелепость и незнание местности, когда кто-то рассказывает, что в Донецке и Луганске нет наших людей

это полнейший бред, когда кто-то пишет, что в Херсонской области берут паспорта, а значит остались там только коллаборанты

большинство из сидящих на подконтрольной (в том числе и я) и месяца не выдержали бы того, что выдерживают эти люди в оккупации [...]

я от лица всех, кто каждый день работает и общается с теми, кто «по ту сторону баррикад» , кто рискуя жизнью делают то, что не каждый решился бы делать - хочу сказать вам огромное спасибо!

мы все у вас в долгу

мы все должны вам помочь вернуть ту самую независимость, которую мы с вами все не ценили до поры до времени

постоянные пытки, давление, кривые рожи с автоматами, которые и 11 классов не закончили - это всё реальность оккупации наших людей, которые ждут нас

об этом не пишется каждый день

но это всё есть

как бы не было нам тяжело, кто бы что не говорил - мы не переставали за вас бороться, и будем бороться до тех пор, пока не будет результата

вы можете не верить в то, что это произойдет

удручающая обстановка, в которой вы находитесь, способна влиять на ваши мысли и веру

вы можете не верить в нас

главное - верьте в себя, а именно в то, что этот ужас пройдет

я с удовольствием наблюдаю за населенными пунктами, которые потихоньку восстанавливаются после оккупации в Николаевской области

эти люди пережили многое, и к счастью забывают о том ужасе, который был еще меньше года назад

и я знаю, что обязательно ещё доживу до того времени, когда левый берег Херсонской области, Запорожская область, Донецкая и Луганская области, Крым - все обретут долгожданную независимость

но слов мало, нужны дела

поэтому с лирикой заканчиваю, и вас прошу - доверяйте только делам

ни один телеграм-канал не заменит вам ваш главный мост и «канал связи» с Украиной - это ваша семья, кумовья, друзья и ваш дом

спасибо вам ещё раз, что продолжаете борьбу несмотря ни на что!

вы - пример того, как нужно бороться за независимость!