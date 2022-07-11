Около 150 контрактников, воевавших в Украине, уволились и вернулись домой

Около 150 военнослужащих из Бурятии, воевавших по контракту в Украине, написали рапорты об увольнении и вернулись домой - несмотря на то, что перед этим их в течение нескольких дней удерживали на закрытой территории, угрожая возбуждением уголовных дел. Об этом сообщает фонд "Свободная Бурятия". По данным организации, военные вернулись из Украины ещё 9 июля.

Руководитель фонда Александра Гармажапова, комментируя опубликованную информацию, поблагодарила контрактников, отметив, что они "спасли свои и чужие жизни". "Не надо воевать ради амбиций Путина, который, пока вы погибаете, хорошо ест, крепко спит и строит себе очередной золотой дворец", - . подчеркнула она.

Ранее сообщалось об отказах воевать в Украине сотрудников Росгвардии из Кабардино-Балкарии, а также сотрудников СОБРа из Хакасии и Кемеровской области. На нескольких журналистов и общественных деятелей, опубликовавших эту информацию, были возбуждены уголовные дела о распространении ложной информации о российской армии.

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