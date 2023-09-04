Около 300 дел о "самоволках" военных Северо-Запада поступило в суды РФ

После начала мобилизации в суды поступило 285 уголовных дел о самовольном оставлении места службы против военнослужащих из регионов Северо-Запада России. Ещё четверых обвинили в дезертирстве. Это следует из данных Сибирь.Реалии, которые изучили картотеки военных судов России.

Регионом – лидером по числу таких дел оказалась Калининградская область (84 эпизода) – она занимает пятое место по России. 68 дел о "самоволке" возбуждены против военнослужащих из Санкт-Петербурга.

Первые уголовные дела в регионах Северо-Запада поступили в ноябре 2022 года – в военный суд Новгородской области против военнослужащих Данилы Иванова и Андрея Ковальчука.

Всего по всей России в военные суды поступило не менее 2630 дел, где военнослужащих обвиняли в самовольном оставлении части. С каждым месяцем число дел по статьям, ужесточенным в сентябре 2022 года после объявления мобилизации, увеличивалось, достигнув в июле 2023 года максимального значения – 522 дела за месяц.