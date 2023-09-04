Около 8,5 тысяч поступили в вузы по квоте для участников войны в Украине

В этом году по специальной квоте в российские вузы поступили около 8,5 тысяч участников войны в Украине и их детей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, такие студенты есть практически во всех регионах, многие поступили в ведущие вузы страны. Ряд университетов приняли решение о приеме таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств.

В августе Минобрнауки России представило статистику, согласно которой по специальной квоте было зачислено 6659 человек. Из них 5448 человек было зачислено по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 1211 человек зачислено без вступительных испытаний.