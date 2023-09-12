Около двух тысяч человек погибли в результате наводнения в Ливии

Около двух тысяч человек погибли и еще тысячи пропали без вести в результате урагана "Даниэль", который обрушился на Ливию в воскресенье. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на ливийские власти.

Больше всего пострадал город Дерна – из-за урагана обрушились две плотины, которые окружают город, в результате чего началось наводнение. Около шести тысяч человек в Дерне считаются пропавшими без вести. Министр здравоохранения в правительстве восточной Ливии Осман Абдулджалил назвал некоторые части Дерны "городом-призраком".

"Есть семьи, которые все еще застряли в своих домах, и есть жертвы под обломками… Я предполагаю, что людей смыло в море, и во вторник утром мы найдем многих из них", – сказал Абдулджалил.

Ураган затронул прибрежные города Джабаль аль-Ахдар, Дерну и Бенгази. Вода смыла жилые кварталы и разрушила дома во многих прибрежных городах восточной части страны. Ливийские власти объявили три района в восточной провинции Киренаика зоной бедствия и обратились за международной помощью.

На прошлой неделе этот шторм ударил по Греции, Турции и Болгарии, в результате чего погибло более десятка человек.