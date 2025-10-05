Около тысячи туристов застряли на Эвересте из-за метели

Около тысячи туристов оказались в ловушке на восточном склоне горы Эверест в Тибете из-за метели, пишет агентство Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Утром в воскресенье спасатели начали расчищать путь к лагерям, где находятся люди. Сообщается, что сотни местных жителей и спасательных команд были задействованы для расчистки снега. Некоторых туристов уже эвакуировали.

Снегопад начался в пятницу вечером и продолжался всю субботу, с вечера 4 октября был закрыт доступ в ландшафтный парк Эвереста и продажа билетов.