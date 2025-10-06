Около тысячи военных в России с 2022 года были обвинены в убийствах

С начала российского вторжения в Украину число уголовных дел по статьям об умышленном убийстве и причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть человека, возбуждённых в отношении военнослужащих, почти достигло тысячи. Об этом сообщает "Медиазона", которая изучила судебную статистику.

Дела против военнослужащих рассматривают военные суды. В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, в эти суды поступило 38 дел по статьям об убийстве и тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть. С каждым годом число таких дел увеличивалось - в 2023 их было 266, в 2024 - 346. За девять месяцев 2025 года в суды поступило уже 377 таких уголовных дел.

"Медиазона" отмечает, что число насильственных преступлений, совершённых военными в России, непрерывно растёт в течение 3,5 лет войны. Впервые число приговоров по статьям об убийстве, тяжких телесных поврежениях и насильственные действиях сексуального характера заметно выросло за первые шесть месяцев 2023 года и с тех пор растёт. В статистику военных судов при этом не включаются преступления участников войны в Украине, которые в момент совершения преступлений уже не были военнослужащими.