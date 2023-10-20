ОКР приостановил финансирование программ на 3,5 млрд рублей

Олимпийский комитет России приостановил финансирование спортивных программ на сумму более трёх с половиной миллиардов рублей из-за убытков спонсоров организации в связи с санкциями в ответ на российское военное вторжение в Украину. Об этом сообщил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

В Олимпийском комитете России также заявили, что общий годовой дефицит бюджета общероссийских спортивных федераций превышает четыре миллиарда рублей.

Глава ОКР Станислав Поздняков добавил, что в организации не решена проблема с федеральным спонсором, что привело к сворачиванию программ, связанных с подготовкой олимпийского резерва.

В начале октября Олимпийский комитет России подал иск на Международный олимпийский комитет в швейцарский суд с требованием взыскать восемь миллионов долларов. ОКР считает, что именно столько организация должна была перечислить им из рекламных денег, полученных от маркетинговых партнёров Игр.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). Мера предполагает, что российская организация больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от спонсоров МОК.

Отстранение связано с признанием со стороны ОКР так называемых олимпийских советов в регионах Украины, об аннексии которых объявила Россия, – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.