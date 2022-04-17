Окружённые украинские военные отказались сдать Мариуполь 

Украинские военные, окружённые российскими войсками в Мариуполе, отказались от предложения Минобороны РФ сложить оружие и сдаться в плен, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, "город всё ещё не пал", и "украинские войска все ещё контролируют некоторые части Мариуполя".



Ранее российское минобороны заявило, что украинские военные находятся в укрытии на мариупольском заводе "Азовсталь", а государственное агентство РИА "Новости" сообщило, что в результате штурма укреплений украинской армии был убит командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, Герой Украины Владимир Баранюк. Киев эту информацию не комментировал.

Войска России и сепаратистов из так называемой "Донецкой народной республики" окружили Мариуполь в начале марта. С того дня идёт зачистка города, в котором, по разным оценкам, находятся от полутора до трёх тысяч украинских военных - в основном, представители батальона "Азов" и 36-й бригады морской пехоты. Часть бригады несколько дней назад сдалась в плен.

По оценкам украинских властей, в результате военных действий российской армии в Мариуполе уничтожены более 90% зданий. Точное число погибших мирных жителей подсчитать пока невозможно, но очевидно, что речь идёт о тысячах людей.