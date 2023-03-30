Москва готовится к блокировке видеосервиса YouTube в России к IV кварталу 2023 года. Техническую помощь в этом после визита Си Цзиньпина в Москву оказывают специалисты из Китая. Об этом пишет издание "Октагон" без указания источника.

По утверждению журналистов, в Россию прибыл 41 технический специалист из Китая. Они, совместно с российскими специалистами, готовят план блокировки. Доступ к YouTube в Китае закрыт с 2009 года.

Китай находится на последнем месте в индексе свободы интернета, ежегодно публикуемого международной неправительственной организацией Freedom House. В стране заблокированы многие западные интернет-сервисы и соцсети, методы обхода блокировок, ведётся цензурирование сообщений в мессенджерах и на форумах.

Россия в этом списке на шестом месте с конца. "Октагон" не объясняет, зачем Москве могла понадобиться техническая помощь в блокировках.