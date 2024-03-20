Олаф Шольц призвал не переоценивать силу репрессивной системы РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге в среду, 20 марта, призвал не переоценивать силу России. По мнению Шольца, Россия не так сильна, как сейчас принято думать. В военном отношении война России в Украине, конечно, жестока, но во внутренней политике репрессивная российская система демонстрирует признаки отсутствия силы, подчеркнул федеральный канцлер.

"Если российский президент думает, что в этой войне ему нужно лишь выждать, и мы дадим слабину, то он просчитался. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Шольц высказался за усиление сотрудничества в рамках ЕС в сфере производства вооружений. По его словам, необходимо расширение сотрудничества в сфере военной экономики, сотрудничество в деле оснащения союзных стран оружием.

Федеральный канцлер призвал депутатов к поддержке российской оппозиции, которая, по его словам, "выступает за то, на что нам хочется надеяться, — за то, что когда-то будет более свободная, мирная Россия".

Олаф Шольц сделал эти заявления накануне двухдневного саммита глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе. На встрече будет идти речь, в частности, об оказании поддержки Украине.