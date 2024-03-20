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Олаф Шольц призвал не переоценивать силу репрессивной системы РФ

Олаф Шольц во время недавнего пленарного заседания Бундестага (фотоархив)
Олаф Шольц во время недавнего пленарного заседания Бундестага (фотоархив)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге в среду, 20 марта, призвал не переоценивать силу России. По мнению Шольца, Россия не так сильна, как сейчас принято думать. В военном отношении война России в Украине, конечно, жестока, но во внутренней политике репрессивная российская система демонстрирует признаки отсутствия силы, подчеркнул федеральный канцлер.

"Если российский президент думает, что в этой войне ему нужно лишь выждать, и мы дадим слабину, то он просчитался. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Шольц высказался за усиление сотрудничества в рамках ЕС в сфере производства вооружений. По его словам, необходимо расширение сотрудничества в сфере военной экономики, сотрудничество в деле оснащения союзных стран оружием.

Федеральный канцлер призвал депутатов к поддержке российской оппозиции, которая, по его словам, "выступает за то, на что нам хочется надеяться, — за то, что когда-то будет более свободная, мирная Россия".

Олаф Шольц сделал эти заявления накануне двухдневного саммита глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе. На встрече будет идти речь, в частности, об оказании поддержки Украине.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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