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Олегу Сенцову вручили орден Почётного легиона Франции

Олег Сенцов

Украинский режиссёр Олег Сенцов награждён французским орденом Почётного легиона. Награду от имени президента Франции Эммануэля Макрона вручил посол в Украине Этьен де Понсен. Об этом сообщает французское посольство.

"Награда, которую мы вручаем, является еще одним свидетельством поддержки со стороны Франции вашей борьбы во время заключения. В более широком смысле, моя страна, как и все страны Евросоюза, активно поддерживает Украину в её борьбе за независимость и свободу. Мы продолжаем помогать вам в военном плане при каждой возможности, прежде всего потому, что Украина является частью – теперь уже безвозвратно – большой европейской семьи", - заявил Этьен де Понсен. Дипломат также спросил у Сенцова, как он себя чувствует, поскольку тот недавно получил ранение на фронте. Режиссёр ответил, что после восстановления вернётся в зону боевых действий.

Также орденом Почётного легиона награждена украинская писательница Оксана Забужко.

  • Олег Сенцов – украинский режиссёр, активист Майдана, выступавший против аннексии Крыма Россией. В мае 2014 года он был арестован российскими спецслужбами, обвинён в подготовке теракта и приговорён к 20 годам лишения свободы. Сенцов вины не признал. В российской колонии Сенцов объявил голодовку и продержал её 145 дней.
  • 7 сентября 2019 года власти России и Украины обменялись заключенными и удерживаемыми лицами. Россия освободила режиссёра Олега Сенцова. Киев отдал Москве главного редактора украинского подразделения агентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского, подозреваемого на Украине в государственной измене.

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