Олигархи на госслужбе. Рунет о расследовании "Проекта"

Героями нового резонансного расследования "Проекта" стали несколько десятков богатейших российских олигархов. Журналисты показывают, как их бизнес напрямую поддерживает войну против Украины.

Мария Снеговая:

Как богатейшие россияне получают миллиарды $$$ на убийствах украинцев, а потом ходят и выпрашивают снятие с них санкций - в т.ч. через российскую либеральную оппозицию. Крутейшее расследование Проекта!

Михаил Рубин:

Переходим по ссылке, открываем инфографику и смотрим, какой олигарх произвел какую деталь для какого российского оружия. И какое военное преступление потом из этого оружия было совершено. А потом можно наверно и послушать нытье олигархов о том, что они вообще-то классные ребята, ратуют за мир и с них надо снять санкции. Очень ратуют и очень сильно помогают Путину убивать.

Роман Баданин:

Моя хорошая подруга Лиза Осетинская когда-то в течение последнего года сказала очень точную фразу: "Я глубоко разочарована в этих людях (большинстве больших российских бизнесменов). Мне жаль, что я потратила на них значительную часть своей профессиональной жизни". Испытываю ровно те же чувства, представляя наш последний спецпроект.

Олег Кашин:

Автоматы делают из стали, сталь делает Мордашов, значит, Мордашов убийца Бучи (ну хз); почитать все равно надо

"Русское будущее":

Уровень расследования: кого-то в Буче застрелили из пулемета такого-то, производитель пулемета такой-то, работников завода страхует компания такая-то, следовательно - владелец страховой компании пособник режима.

Или: а вот как выглядит боевая машина десанта, а вот у нее есть корпус/башня/двигатель, а корпус сделан из алюминиевой брони, а металлопродукцию для производства брони поставляет корпорация такая-то. Всех покарать.

Это, конечно, прекрасно.

Алексей Венедиктов:

Что мне показалось системно интересным в расследовании Проекта про военный бизнес сейчас - это то, что у нас военно-промышленный комплекс во многом частный, а не государственный

Забавно, но практически одновременно с этим канал "Равенство.Медиа" публикует текст о том, что затраты российских олигархов на яхты превосходят траты российского бюджета на военно-морской флот:



На топ-100 яхт богачей за 23 года уплыло $18 млрд

Это в 2,3 раза больше затрат на новые корабли ВМФ России

🛥 С 2000 г. миллиардеры РФ потратили на топ-100 самых роскошных яхт $18 млрд. Из них $13 млрд пошло на сами суда, а еще $5 млрд – на их содержание, оценило «Равенство» по данным Forbes, Russianships и др.

За эти деньги можно было усилить военный флот РФ в 2,3 раза значительнее: с 2000 г. в ВМФ поставили 76 новых кораблей за $7,7 млрд.

С начала 2022 г. на Западе арестовали 17 яхт богачей на $3,9 млрд, показывало «Равенство». Это как 5 крейсеров «Москва ($750 млн) – затонувшего в 2022 г. флагмана Черноморского флота.

С кем арестованные яхты связывали западные СМИ:

«Dilbar» – А.Усманов – $710м

«Scheherazade» – СМИ связывали с Э.Худайнатовым (владение отрицается) – $700м

«Crescent» – СМИ связывали с И.Сечиным (владение отрицается) – $600м

«Sailing Yacht A» – А.Мельниченко – $561м

«Flying Fox» – Д.Каменьщик – $433м

«Amadea» – С.Керимов – $308м

«Amore Vero» – СМИ связывали с И.Сечиным – $155м

«Valerie» – СМИ связывали с падчерицей С.Чемезова, но его представитель назвал это фейком с целью дискредитации РФ – $120м

«Tango» – В.Вексельберг – $106м

«Axioma» – Д.Пумпянский – $64м

«Lady M» – А.Мордашев – $51м

Владельцы еще 31 яхты за $3,9 млрд тоже под санкциями, но они успели вывести их в Турцию, ОАЭ, Мальдивы и т.д.

⚓️ Самые крупные построенные корабли ВМФ России – фрегаты «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Горшков» по $430 млн. Но и они в 3 раза уступают по водоизмещению «Eclipse» Р. Абрамовича ($790 млн).

Всего ВМФ России пополнился с 2000 г. следующими новыми кораблями, по данным Russianships:

Крейсеры и фрегаты – 8 ед. – затраты не менее $2960 млн

Корветы – 15 ед. – $3620 млн

Малые корабли – 27 ед. – $660 млн

Катера – 26 ед. – $440 млн

Судя по объемам трат, флот Анти-России (олигархов РФ) оказался в большем приоритете, чем боевой флот России, наполовину еще советский. По крайней мере у властей не хватило воли распределить эти зря потраченные прибыли богачей на полезное для страны дело.

Анатолий Несмиян:

В очередной раз сравнение мощи флота воров и бандитов с флотом России. Конечно, не в пользу российского флота, так как уголовники и их удовольствия для современной России более ценны и важны.

А «военкоры» и прочие пропагандисты могут и дальше рассказывать свои сказки для безмозглых.

Алексей Волынец:

Красивенько. Но многие цены с потолка. Какой оценщик и каким методом оценивал в современных долларах крейсер "Москва", заложенный в 1976 году?..)

Да и ценник на яхты откровенно завышен.

Сергей Удальцов:

Уже давно очевидно, что интересы наших олигархов находятся в прямом противоречии с целями и задачами СВО. Однако проблема в том, что политическое руководство России самым тесным образом связано с этими олигархами, поэтому все продолжает идти по накатанной схеме - народ воюет, а миллиардеры обогащаются...