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Дочь главы Олимпийского комитета России разводится после отъезда мужа в США 

Станислав и София Поздняковы

Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, разводится с мужем Константином Лохановым, с которым прожила шесть лет, из-за того, что супруг переехал в США. Об этом сообщил канал "Матч-ТВ".

Сама Позднякова отказалась покидать Россию, сообщает канал. "Воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и жёлтых самокатов", - прокомментировал решение дочери её отец.

Лоханов — спортсмен-саблист, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что спортсмен после отъезда в США исключён из сборной. Его слова цитирует государственное агентство ТАСС.

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