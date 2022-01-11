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Олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев умер от коронавирусной инфекции

Анатолий Альябев на играх 1980 года

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Альябев скончался на 71 году жизни в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте союза биатлонистов России.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил Матч-ТВ глава городской федерации биатлона Дмитрий Васильев. Агентству "Р-Спорт" он заявил, что спортсмен сначала находился на домашнем лечении, а затем в сельской больнице, и только потом перевезён в реанимацию в Петербурге.

На зимней Олимпиаде в Лейк-Плэсиде в США в 1980 спортсмен выиграл две золотые (индивидуальная гонка на 20 километров и эстафета 4×7,5 километра) и одну бронзовую (гонка на 10 километров) медали.

Он дважды завоевал бронзу чемпионатов мира 1981 и 1982 годов. Не принял участие в Играх-84 из-за воспаления лёгких. Алябьев преподавал в Университете имени Лесгафта и в Военном институте физической культуры. Имел звание полковника.

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