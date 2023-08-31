Ольга и древляне. Соцсети об ударах беспилотников по Пскову

Самая резонансная военная новость этой недели: украинские беспилотники в одну ночь атаковали объекты сразу в нескольких российских регионах, в первую очередь – аэропорт Пскова.

Дмитрий Колезев:

Атаки беспилотников на российские регионы, прежде всего ближайшие к Москве, происходят уже ежедневно. Они повышают тревожность в российском обществе, в том числе в элитах. По словам пропагандистки Маргариты Симоньян, недалеко от ее дома за последнее время упали уже два дрона.

Майкл Наки:

Не так давно на канале я задавался вопросом: а что будет, если полетят не два дрона, а десять? Ответ мы получили – будут уничтожены российские самолеты, а ПВО окажется просто беспомощной. В Пскове уничтожены самолеты десантников, а в Брянске нанесен удар по заводу, снабжающему российскую армию важными компонентами. В итоге предположение о том, что предыдущие атаки были разведкой, кажется мне всё более обоснованным. Но самое интересное впереди. Ведь остались вопросы: а что будет, если полетят 20 дронов? 50? 100? Технически это возможно осуществить. И я уверен, что это не последний раз, когда мы видим массированную атаку дронами по территории России

Псковская область граничит сразу с двумя странами НАТО – Латвией и Эстонией, на что, конечно, сразу обратили внимание.

Анатолий Несмиян:

Сообщают (естественно, без подтверждения), что в ночной атаке на Псковский аэродром принимало участие от 20 до 25 беспилотников. Глядя на карту, сложно представить, что такая стая могла вообще незамеченной пройти через Белоруссию или на 200-300 километров больше, огибая Белоруссию по российской территории.

Есть два вменяемых варианта такой атаки – либо с территории сопредельных Латвии-Эстонии (впрочем, и Финляндия подойдет, и авкватория Балтийского моря тоже), либо всё это немалое количество было накоплено непосредственно на территории России, собрано и запущено буквально рядом с целью.

Выбор цели, похоже, неслучаен: при такой концентрации стратегической во всех смыслах авиации в глубоком тылу результат был почти гарантирован. Плюс Псков – это базы ВДВ и спецназа, и сообщения об ударах по этим целям тоже приходили. Официальные сообщения, конечно, скупы, неконкретны и, вероятнее всего, недостоверны.

Возникает вполне понятный вопрос – если такая штука получилась с Псковом, то там совсем рядом уже и Санкт-Петербург. А помимо исторических зданий, там есть много предельно важных целей – порты в самом городе и Усть-Луге, на которые завязана логистика отгрузки нефти, база Балтийского флота, ну, АЭС в Сосновом бору, хотя она, конечно, целью не является – избыточно сложная для подобных ударов.

Тем не менее, вопрос – откуда прилетела вся эта стая, остается открытым. И отвечать на него власти очень не хочется, так как любой ответ порождает новые вопросы.

Александр Коваленко:

От границы Украины до Пскова по прямой 700 км. То есть, возникает вопрос, а как несколько БПЛА смогли преодолеть такое расстояние незамеченными и не будучи сбитыми не имеющей аналогов в мире ПВО?

Другой момент. Если предположить, что и вправду эти БПЛА летели из Украины, то по какому маршруту?

Около 400 км это вблизи границы с Беларусью. Затем это Псковская область, граничащая с Латвией и Эстонией – странами членами НАТО.

То есть, что же это получается, у россии отсутствует ПВО вдоль границы с Беларусью и в области, граничащей со страшными и агрессивными странами НАТО?

А что поделать, когда треть действующего ПВО сгорела в Украине, треть находится в Украине для прикрытия оккупационных войск, а оставшуюся треть приходится концентрировать для защиты хотя бы Москвы и Крымского моста. При этом с каждым днём этой ПВО становится стабильно всё меньше и меньше.

Вот в таких условиях острого дефицита, похоже, даже коварное и агрессивное НАТО не так страшно становится и перед угрозой с Запада, можно оголить передовую локацию.

Представляю, что, с такими тенденциями, будет с российской ПВО под конец 2023.

Аббас Галлямов:

С одной стороны Z-общественность регулярно сообщает нам, что Россия воюет с НАТО. С другой – рассказывает, что к атакам со стороны НАТО Россия, оказывается, совершенно не готова.

Если мы воюем с НАТО, то почему мы не готовы к атакам с её территории?

Игорь Тышкевич:

А теперь серьёзно по БПЛА. "Эстонский след" можно отбросить по политической причине (это агрессия со стороны члена НАТО, что для Таллина недопустимо) и предыдущему фактажу (Украина 5 месяцев назад заявляла про БПЛА, способные лететь до 1000 км. И показывала прототипы, а за несколько дней "до" прилетело на аэродром в Новгородской обл).

Теперь маршрут и тут начинается самое пикантное.

Есть беларуско-российская граница. Естественно, поскольку это "союзник", то средств борьбы с БПЛА вдоль границы нет ни у одной ни у другой стороны. Комплексы ПВО типа Бук, С-300, с-400 у русских стоят. Но палить ракетой стремясь сбить относительно дешёвый дрон – уже интересно. Да и обнаружить таковой на высоте пару десятков метров сложно.

Теперь представляем ситуацию (даже если средства поражения подтянули). Летит условно "по нитке", отклоняясь то в РФ то в Беларусь. Беларуские погранцы (а они там есть) стрелять в сторону РФ не решатся, да и справедливо подумают "не наша проблема". Российские будут примерно того же мнения, но начать могут и тут будет весело – ведь залетать будет на территорию Беларуси. Если попробуют сбить ракетой, то ущерб от остатков таковой будет едва ли не больше, чем от взрыва самого БПЛА. Ущерб на территории Беларуси. Один раз – ладно. Но регулярно. Нет, русским плевать на угрозу жизни "каких-то беларусов". Но в Минске могут возбудиться. И это уже политический вопрос.

Одним словом, для украинских БПЛА тропка вдоль границы является одной из самых "комфортных". Условный залёт со стороны "трёх сестёр" и дальше максимум 30-40 км опасности (зона, насыщенная средствами борьбы с БПЛА) – это 10-12 минут лёту. А дальше лети, и возле того же Пскова либо Смоленска поворачивай куда хочешь.

Анастасия Миронова:

Ну и теперь уже не смешным кажется вопрос, откуда бьют. Когда ударили по Новгороду, домыслы, будто могли запускать дроны из Эстонии, казалась вымученной. А теперь? Только напомню, что до Латвии там едва ли не ближе, чем до Эстонии. Кто часто ездил в Эстонию, на ее южное побережье, что кратчайшая и лучшая предусматривает въезд через Латвию. И Сольцы одинаково отстоят от Латвии и Эстонии, Латвия, кажется, даже ближе. Вот так. Что скажут наши политические отъезжанты в эти страны, когда выяснится, что они наносили удары? Дадин уже воюет против России, теперь выяснится, что Латвия нас бомбит. И как там будет сидеться-работаться медузам и прочим новым газетам?

Сергей Марков:

Эстония дала свою территорию ВСУ для удара по аэдрому в Пскове? Такое подозрение есть у многих. Но тактико-технические характеристики БПЛА ВСУ говорят, что могли ударить с территории Украины.

Но правильно предупредить правительство Эстонии, что если его территория будет использоваться для военных действий против России, то Россия будет вынуждена нанести удары по территории Эстонии. Ну чтобы мысли такие там в голове хорошо прокрутили да и выкинули.

Также в блогах иронизируют над недавно присвоенным псковскому аэропорту названием.

Юри Маловерьян:

Вчера, пока строчил новости, мелькнул образ.

В псковский аэропорт имени княгини Ольги прилетели птицы, и принесли птицы огонь, и заполыхал аэропорт.

Красиво.

Учитесь, скрепоносцы, чтить историю, мать вашу!

Иван Преображенский:

Аэропорт Пскова из "Крестов" не так давно был переименован в аэропорт им св. княгини Ольги, чья святость, как известно базируется на том, что она сожгла древлян и их город.

Неудивительно, что наследники княгини Ольги из Киева именно сожгли российские самолеты Ил-76, перевозившие в Украину российских оккупантов.

Дмитрий Чернышев:

Возможно, давая такое название православный священник имел в виду то, что с этого аэродрома российские боевые "птички" будут мстить своим врагам и сжигать их города. Но "голуби" и "воробьи" вернулись к княгине. С огнем.

Отметим и нечастый, но характерный пессимистичный взгляд на такого рода удары.

Дмитрий Шушарин:

Как бы после весьма эффективных ударов по стратегически важным аэродромам в Курске и Пскове не пошли разговоры: "Пригожина на них нет". Или: был бы жив... И так далее.

А пока товарищ Х. и Красовский пишут о выстрелах со стороны Эстонии. Непонятно, правда, что имеется в виду.

И вот что еще я хочу сказать тем, кто остался в России, но победы ей не желает. Бенефициары войны во власти и во всех социальных слоях так и останутся бенефициарами. Им плевать на любые потери, более того, потери их обогащают. Сгорели в Пскове не четыре Ила, а в Курске тоже не стратегические бомбардировщики и не "Панцири". Горят школы, больницы, горят пенсии, горит наука, горит жизнь, достойная человека. Заметьте, я не говорю о "наших мальчиках", о ценности любой человеческой жизни. Все это принесено в жертву не величию державы, нет, дело обстоит куда проще и практичнее. Такова цена консолидации населения вокруг власти, вокруг войны, примитивизации всей страны в интересах более надежного управления ею, более простого манипулирования нищими и запуганными людьми, лишенными доступа к информации, образованию, медицине. Власти чем хуже, тем лучше. Чем хуже во всем, включая положение дел на фронте. Чем больше людские и материальные потери, тем крепче власть.